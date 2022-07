Tour de France en direct: l’échappée de 7 coureurs entame le Col de la Croix de Fer

Le Néerlandais Kruijsweck (Jumbo-Visma) et le Belge Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) ont chuté après quelques kilomètres.Heureusement, les deux ont réussi à recoller au peloton.

Van Aert a pris 9 points sur le maillot vert dès le premier sprint intermédiaire, avant de jouer le rôle d’ange gardien en protégeant son coéquipier maillot jaune, Jonas Vingegaard.La première grosse ascension de la journée (Col du Galibier) s’est faite en groupe, jusqu’à ce que le peloton se démembre quelque peu à l’approche du sommet.Le duo Ciccone-Meintjes se détache (+40’’) devant un deuxième groupe de 15 coureurs, parmi lesquels Pinot, Vlasov ou Pidcock. Celui-ci se fera rejoindre à 6km du col.

Le duo cité plus tôt rattrape alors (à 4 km du col) la tête composée d’Oliveira (Movistar), Goosens (Intermarché-Wanty Gobert), Powless (EF Education First), Louvel (Arkea-Samsic) et Schönberger (B&B-KTM).Anthony Perez (Cofidis) s’est distancé de ce groupe à 5 km du Col (-20’’) alors que Louvel a perdu le contact lors de l’arrivée de Ciccone et Meintjes. Wout Van Aert, avec le reste de Jumbo-Visma, dirige le peloton, que quittera Chris Froome (Israel-Premier Tech) pour tenter de rejoindre le groupe de tête.

Perez arrive seul au Galibier, ce qui lui octroie 20 points au classement des grimpeurs.Ciccone (15 points), Meintjes (12 points) et Powless (10 points) le suivent et tentent de le raccrocher dans la descente.

Pidcock (Ineos Grenadiers), qui faisait partie du peloton, sort une descente incroyable et rattrape petit à petit la tête en dépassant déjà Matis Louvel qui traînait la patte, avant de faire une longue bataille avec Froome qui avait attaqué lors de la montée. Perez est bien rattrapé par ses trois poursuivants après quelques minutes dans la descente. Schönberger, Oliveira et Goosens suivent à 25’’.

3 kms plus tard, la tête est composée des 7 coureurs cités plus haut, alors que Pidcock et Froome intègrent l’échappée après une soixantaine de kms. Ils possèdent 5 minutes d’avance sur le peloton à 90 kms de l’arrivée.