Magnus Cort Nielsen: «Ce Tour est fou»

C’est un des autres grands coureurs de ce Tour, juste derrière Tadej Pogacar et Wout van Aert. Magnus Cort Nielsen, grand animateur de la première semaine, a été récompensé en s’imposant à Megève. Le Danois, qui avait porté le maillot à pois pendant sept étapes s’y est montré le meilleur. Il ne restait plus que 10 des 25 échappés en lice et le coureur d’EF Education la joua finement pour s’imposer, de toute justesse, au nez et à la barbe de Nick Schultz. "Quand quatre coureurs sont sortis sur la fin, j’ai cru que c’était perdu , reconnaissait-il. Déjà, j’avais été lâché plusieurs fois quand Luis Leon Sanchez a attaqué. J’ai continué à rouler à mon rythme et je suis revenu, un peu sans savoir comment. C’est incroyable et formidable pour moi."