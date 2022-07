Désormais, les journalistes et les invités n’y auront plus accès. "Seuls les représentants de l’Union Cycliste Internationale (c’est-à-dire jury, commissaires, agents antidopage), le staff des équipes et le personnel de l’organisation encadrant les équipes y auront désormais", a fait savoir l’organisation.

Pour rappel, cinq coureurs ont dû quitter le Tour pour cause de Covid depuis le départ de Copenhague.