Le Club de Bruges s’impose avant la Supercoupe de Belgique, Malines partage contre le RWDM

Au coup d’envoi, Carl Hoefkens alignait une équipe composée, notamment, de Charles De Ketelaere, pourtant annoncé partant. Les Brugeois menaient rapidement 2-0 grâce à Noa Lang (13e) et un but contre son camp de Nick Viergever (21e). Quelques minutes plus tard, les Néerlandais réduisaient la marque par Anastasios Douvikas (28e).