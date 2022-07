Les Flames le savent, la France, c’est une grosse équipe. "Même le favori du groupe, tout le monde l’a vu contre l’Italie dimanche, sourit la keeper qui s’attend à être sollicitée. Mon sentiment est double mais je ne veux plus être la Flame du match. Ça veut dire que nous n’avons pas réussi à jouer de manière organisée comme on doit le faire. J’aimerais un match tranquille surtout mais soyons réalistes aussi face à cette équipe."

Titulaire à l’Euro: une première

Pour celle qui quitte Gand pour rejoindre OHL la saison prochaine, ce championnat d’Europe est le premier qu’elle dispute en tant que titulaire, cinq ans après avoir été dans l’ombre de Justien Odeurs. Après la retraite internationale de l’Anderlechtoise, celle qui gère une société de locations de châteaux gonflables a repris les cages vides et aime s’illustrer comme avec le penalty qu’elle a arrêté contre l’Islande, ce qu’elle avait déjà fait en octobre.

"Pour moi, c’était un rêve de jouer le Championnat d’Europe. Enfin, c’est arrivé, s’enthousiasme-t-elle. J’ai dû attendre longtemps car il y a cinq ans, j’étais sur le banc. J’ai travaillé beaucoup pour y arriver. Je suis donc vraiment heureuse d’être là."

Pour sa grande première, la keeper n’a pas semblé stressée plus que ça. "Le staff nous avait bien préparées, il n’y avait donc pas plus de stress que d’habitude. Nous savions comment nous devions aborder ce premier match, c’est-à-dire comme durant toute la préparation. Je suis contente de mon match mais je ne sais pas si c’est le meilleur. Après l’Angleterre et la Norvège, j’étais aussi contente. C’était déjà contre des adversaires de renom."

Jeudi, les Flames espèrent réaliser la bonne blague belge du mois. Mais pour ça, il faudra sortir une grosse prestation. D’abord en restant bien organisées et peut-être en "garant le bus" comme Tessa Wullaert l’avait suggéré après l’Islande. "La seule chose qui compte pour nous est de pouvoir rentrer à Wigan avec un point , affirme la joueuse de 27 ans. Personne ne s’attend à ça de nous, c’est clair. Mais cela m’excite un peu aussi. Mais comme je l’ai dit, soyons réalistes. La France est le favori avec de très bonnes attaquantes. On devra être très fortes."