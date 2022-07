En terrain ennemi et face aux number one, les protégées de Raoul Ehren ont conquis le respect des 10000 spectateurs oranje. Les championnes olympiques ont douté jusqu’à la dernière minute face aux Belges.

"La déception est énorme, analysait Justine Rasir après avoir repris son souffle durant quelques secondes. Nous avions créé l’espoir dans nos têtes. Nous y avions toutes cru. Nous songions même à ce deuxième vol vers Terrassa."

Après un premier quart-temps catastrophique, les Red Panthers ont redressé la tête, retrouvé leur structure et leur détermination. Dans le deuxième quart, elles n’ont pas réussi à se créer de réelles occasions, mais elles ont stoppé la tempête néerlandaise.

Ce 1-0 à la pause avait des allures de miracle au vu du premier quart. "Nous avons vécu dix minutes compliquées, dit encore Rasir. Contre les Pays-Bas, tout va plus vite. Nous avons été impressionnées."

Charlotte Englebert de rajouter: "Au début, nous ne jouions pas notre jeu. Nous étions un peu dépassées par tout ça. Nous n’avons pas paniqué."

«Un bête but»

La magie a commencé à opérer dès le troisième quart. Les Panthers ont été réalistes en transformant leur premier pc via une déviation d’Alix Gerniers.

"À 1-1, l’émotion était énorme. On se voyait à nouveau dans l’avion. Nous commençons à créer vers l’avant. Nous posons notre structure. On récupère plus de balle. On entend les Néerlandaises crier sur le terrain pour se calmer. Mais, on encaisse un bête but."

À la 48e minute, Aisling D’Hooghe ne peut bloquer une percée sur la baseline de Moes qui pousse la balle entre les guêtres. Une demi-occasion. Un but. Celui de trop.

"Nous y avons encore cru, reprend la milieu offensive du Racing. Nous avons encore deux pc. Elles doutaient vraiment en face. Nous avons prouvé que nous pouvions les faire douter durant tout un match."

«Cette défaite fait mal»

Mais, ce constat ne les console pas. Il leur faudra du temps pour digérer. "Cette défaite fait mal, reconnaît Charlotte Englebert. Quand tu es si proche d’une si grande victoire, tu ne peux qu’être déçue. La fierté n’est pas encore là. On verra demain. La défaite face à l’Australie nous a mis dans la m…"

Quant à parler d’un avant et d’un après Mondial, les Red Panthers ne partagent pas cet avis. "Non, le renouveau avait déjà commencé avant la compétition, lance Rasir. La nouvelle équipe était déjà en marche. L’après, c’est maintenant."

À ses côtés, Charlotte Englebert confirme: "Nous avons toujours le même objectif qui s’appelle Jeux olympiques 2024. Nous avons eu un bon entraînement à Terrassa et à Amsterdam. Nous avons tout fait pour nous qualifier pour les demi-finales."

La meilleure Red Panther du tournoi, Hélène Brasseur, était particulièrement marquée par cette défaite. La jeune défenseuse, réconfortée dans les bras de ses parents, restait lucide. "Jouer dans un tel stade rempli face aux n°1 mondiales est un honneur. Nous avons réussi à mettre mal à l’aise les Pays-Bas chez elles. Nous avons engrangé une expérience précieuse pour construire l’avenir. Les souvenirs resteront bons. Là, les larmes coulent car l’émotion est très grande. La prochaine fois, nous les battrons."