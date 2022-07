Van der Poel et Naesen abandonnent

Mathieu van der Poel et Oliver Naesen virent cela depuis le bus de leurs équipes respectives. Pour cause, ils avaient abandonné tôt dans la journée. Le Batave, qui avait pourtant attaqué avec Wout van Aert dès le kilomètre 0, estima que la forme n’était toujours pas là et que cela n’avait aucun sens de continuer dans l’anonymat le plus complet. Comme il l’a dit, il n’aura été que l’ombre de lui-même sur cette Grande Boucle, où il ne s’est illustré que lors du contre-la-montre initial (5e). Notre compatriote a, lui, dû jeter l’éponge parce qu’il souffrait des bronches.

Van Aert à toutes les sauces

Pour sa part, Wout van Aert va très bien. Il a respecté les consignes de son équipe en partant dans l’échappée au long cours avant de servir de point d’appui à Primoz Roglic et Jonas Vingegaard qu’il emmena jusqu’au pied du Col du Granon.

Pogacar n’avait plus de force

C’est dans ce fameux col hors catégorie (11,3 km à 9,2%) que Tadej Pogacar connut sa première défaillance depuis qu’il a découvert le Tour de France. Dans la difficulté précédente, le Galibier, il avait répondu par six fois aux attaques du duo de Jumbo-Visma. On le pensait capable de régler tout le monde dans la difficulté finale. Ce fut tout le contraire. Dès que Jonas Vingegaard, qui s’était fait greffer une paire d’ailes, le laissa sur place, il céda du terrain jusqu’à perdre pied. Au final, il a concédé 2:51 au Danois, écart auquel il faut ajouter 10 secondes de bonification. Le voilà désormais troisième du classement général, où l’a aussi dépassé le Français Romain Bardet, à 2:22 du Nordique. Une fois la ligne franchie, il lui a fallu un peu de temps pour reprendre ses esprits et chercher une explication à sa défaillance. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je me sentais bien. Puis, soudainement, je n’avais plus de forces. J’avais l’impression de m’être bien alimenté mais peut-être n’était-ce pas le cas, dira-t-il. J’ai connu une très mauvaise journée en concédant trois minutes mais peut-être que j’en reprendrai trois à l’Alpe-d’Huez. Le Tour n’est pas joué." Non, mais il a pris une tournure inattendue au sommet du Granon.