7000 euros d'amende pour l'Union pour mauvais comportement de ses supporters

L'Union Saint-Gilloise a été condamnée à une amende de 7000 euros alors que le Club de Bruges et l'Antwerp devront payer respectivement 3500 et 4000 euros. Lors des matchs du 12 mai et du 15 mai, les supporters de l'Union se sont rendus coupables d'usage de matériel pyrotechnique. Plusieurs fumigènes, deux pétards et un stroboscope ont été déclenchés, à chaque fois sans interférer avec le match. Pour chaque match, le club unioniste a été condamné à une amende de 3500 euros.