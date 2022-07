Voici les 6 raisons pour expliquer que le Tour n'est pas encore joué

Si Tadej Pogacar a impressionné tout au long de neuf premières étapes durant lesquelles il n’a laissé entrevoir aucune faiblesse et a même sorti de nouvelles fonctions de l’incroyable couteau suisse qu’est son talent, le Slovène n’a pas encore remporté sa troisième Grande Boucle pour autant et devra continuer à franchir les obstacles jusqu’à Paris. La preuve par six.

1. Un avantage bien moins important qu’en 2021

Bien que, de l’avis de beaucoup d’observateurs, Pogacar est plus fort et plus complet que jamais, son avantage au classement général est paradoxalement moins important que l’année dernière au même moment. Au soir de la neuvième étape du Tour 2021, le Slovène avait déjà rejeté son dauphin (Ben O’Connor) à un petit plus de deux minutes après avoir assommé ses rivaux sur le final au Grand-Bornand. Cette année, son matelas n’est que de 39 secondes sur le Danois Jonas Vingegaard en dépit d’une réelle débauche d’énergie pour tenter de grappiller chaque seconde.

2. Une menace multiple

Pour poursuivre le parallèle avec l’édition 2021, la menace qui pèse cette année sur le coureur de chez UAE Team Emirates est multiple. Là où le seul O’Connor pointait à moins de cinq minutes la saison dernière (3e, Rigoberto Uran accusait déjà un retard de 5:18) lors de la journée de repos, huit coureurs sont ce matin sous le cap des deux minutes (9e, l’Américain Powless est à 1:55). Une situation moins confortable, donc, pour l’équipe du maillot jaune, contrainte de surveiller plusieurs feux et que Geraint Thomas (3e à 1:17) allait même jusqu’à renverser. "Si Pogacar a plusieurs adversaires à tenir à l’œil, cela vaut pour nous aussi , analysait ainsi le vainqueur du Tour 2018. Ce serait une erreur selon moi de se concentrer exclusivement sur le Slovène. Monter sur le podium final à Paris constituerait une belle satisfaction personnelle mais ce que je veux à tout prix éviter, c’est de nourrir des regrets sur les Champs-Élysées. Parfois, il convient de prendre certains risques et de potentiellement accepter de peut-être tout perdre pour tenter de gagner si une opportunité se présente."

3. Pogacar n’aime pas la chaleur

Après une première semaine disputée dans des conditions plutôt clémentes, le thermomètre risque bien de s’affoler d’ici à l’arrivée à Paris. Jeudi, sur une montée de l’Alpe d’Huez qui peut parfois se transformer en four par la présence d’une roche qui a le pouvoir de réverbérer la chaleur, les prévisions annoncent ainsi près de 30°C. Et la semaine prochaine, lors de la traversée des Pyrénées, cela pourrait être un petit peu plus torride encore avec un mercure franchissant la barre des 35°C. "Je n’ai jamais caché que je préférais évoluer dans un temps plus frais mais les conditions extrêmes sont identiques pour tout le peloton , soufflait Pogacar lundi. J’ai déjà couru dans un temps comme celui-là et je connais bien l’Alpe d’Huez pour l’avoir escaladée encore deux fois lors de nos reconnaissances. Je sais donc ce qui m’attend. J’espère toutefois que la chaleur ne sera pas trop excessive car personne n’aime faire la course pendant cinq heures quand il fait près de 40 °C. Je crois même que ce n’est pas très bon pour notre santé, mais je suis certain que l’on préservera l’intégrité physique des athlètes…"

4. Ineos n’a pas encore dévoilé ses cartes

Décevante pour certains observateurs, l’équipe Ineos semble avoir joué à cache-cache avec les autres principaux prétendants au podium final. Très loin de la mainmise qu’elle imposait autrefois sur la course, la formation britannique s’est aujourd’hui installée dans une position d’attente qui lui a permis de placer deux de ses coureurs dans le top 5. Geraint Thomas pointe en effet au 3e rang (à 1:17 de Pogacar) alors que son équipier Adam Yates (4) le suit à huit petites secondes seulement. "Avant même le Grand Départ de Copenhague, nous avions clairement affirmé que notre ambition était d’encore compter le plus de coureurs possible dans le top 10 lors de la journée de repos , juge Yates. Dani (NDLR: Martinez: 30 à 17:22) a dû lâcher du lest mais avec Geraint nous avons deux belles cartes à jouer, cela constitue clairement un avantage."

Pour se transformer en atout, il faudra toutefois que l’un des deux hommes accepte de s’exposer et donc d’attaquer quitte à ce que ce soit son partenaire qui en profite. Les mauvaises langues diront que ce ne sera probablement pas Yates qui, en fin de contrat (il pourrait retourner chez BikeExchange en 2023), aurait tendance à faire valoir ses intérêts personnels…

5. Il a déjà perdu un équipier

Orphelin de Vegard Stake Laengen depuis samedi et un contrôle positif au Covid, Pogacar n’a toutefois pas hésité à mettre ses équipiers à la planche dimanche sur la route de Châtel et ne semble pas décidé à changer son fusil d’épaule. "Nous avons l’équipe la plus forte , juge ainsi le Slovène. Abandonner le maillot jaune pour ne pas avoir à contrôler? On ne lâche pas cette tunique comme cela car on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un Tour. C’est d’autant plus vrai cette année avec la menace du coronavirus qui continue de planer sur tout le peloton. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à la maison. Il faut donc prendre ce qui peut l’être…"

Un appétit d’ogre qui risque d’user ses partenaires.

6. La vraie montagne va seulement débuter

Avec trois étapes alpestres au menu des prochains jours et autant de journées dans les Pyrénées, la véritable haute montagne va seulement débuter. "On va réellement attaquer les ascensions longues cette semaine , juge ainsi Pogacar. Et on verra alors qui sera le plus fort sur un terrain que nous n’avons pas encore exploré jusqu’ici."

Des étapes au format le plus souvent assez court souvent plus propice à l’attaque qu’au contrôle…