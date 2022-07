Pogacar: "Si j'ai le Covid, je me retire de la course"

Si ASO avait annoncé fièrement dès lundi matin qu’aucun membre du peloton n’avait été positif, deux coureurs de l’équipe du maillot jaune se sont réveillés le lendemain avec des symptômes. Est-ce à dire que la société organisatrice du Tour laisse aux différentes formations engagées le soin d’écarter elles-mêmes les éventuels contagieux?

Toujours est-il que ce mardi, avant le départ de Morzine, UAE Team Emirates a fait savoir que George Bennett et Rafal Majka étaient positifs. Si le premier a quitté l’épreuve avec effet immédiat, le deuxième est toujours bien au poste. Les experts de l’UCI ont, en effet, jugé que la charge virale du grimpeur polonais était insuffisante pour être contagieux.

Il a donc pu aider Tadej Pogacar dans les différents cols du jour. Mais l’ambiance au sein du groupe du maillot jaune n’est plus tellement au beau fixe malgré la domination sportive du Slovène. Ce dernier se tient sur ses gardes et sait qu’il pourrait tout perdre à cause du virus.

"Nous sommes tout le temps assez isolés. Au sein de l’équipe, nous prenons nos précautions et dormons d’ailleurs chacun dans une chambre différente, dit-il. Mais il est impossible de ne pas courir de risques. Déjà, nous passons beaucoup de temps en contacts rapprochés avec les autres coureurs durant la course. Et puis, nous roulons souvent tout près de plein de spectateurs massés sur le bord des routes. C’est vraiment dommage qu’un gars de plus ait dû quitter le Tour. Mais George (Bennett) et Stake (Laengen Vegard) étaient des cibles à haut risque parce qu’ils n’avaient pas encore eu le Covid. J’espère maintenant que ça va s’arrêter."

«Maillot jaune ou pas»

Si l’on peut logiquement se demander ce qu’il adviendrait si Pogacar devait contracter le virus, lui se montre sans équivoque. "Si je l’ai, je me retire de la course et rentre à la maison. Que j’aie le maillot jaune ou pas."

Au sein de l’équipe émiratie, on doit retenir son souffle et espérer également ne plus perdre de forces vives. C’est que sportivement, UAE Team Emirates risque de bientôt manquer de ressources pour soutenir Pogacar. Aux départs de Bennett et Laengen Vegard s’ajoute la méforme persistante de Marc Hirschi. Le Suisse traîne sa misère en queue de peloton à cause de problèmes au genou. Pour le moment, il n’est d’aucun secours pour Pogacar. Ce dernier ne peut, donc, déjà plus s’appuyer que sur quatre équipiers: Mikkel Bjerg, Rafal Majka, Brandon McNulty et Marc Soler.

Il ne faudrait pas que l’un ou l’autre abandonne car cela pourrait faire les affaires des armadas Jumbo-Visma et Ineos Grenadiers.

Les ogres néerlandais et britannique peuvent, tous les deux, compter sur un collectif vraiment très impressionnant et sur deux leaders. Pour autant que Vingegaard et Roglic d’un côté, et Thomas et Yates de l’autre acceptent d’attaquer à tour de rôle, Pogacar pourrait vite se retrouver isolé. Sur le vélo et au sein de son équipe.