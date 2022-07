L'ancien directeur de course Michael Masi quitte la FIA

Michael Masi, l'ancien directeur de course de la Formule 1, a quitté son poste à la fédération internationale de l'automobile (FIA), a annoncé la FIA mardi. Masi, 44 ans, a continué à travailler pour la FIA après avoir été remercié de son poste de directeur de course de la F1. Il a décidé de finalement quitter la FIA "pour se rapprocher de sa famille et débuter de nouveaux défis".