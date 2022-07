«Deux belles photos souvenirs»

Lequel a surtout pris ses distances au classement par points samedi. D’autant que le lendemain, en direction de Châtel, Wout van Aert a remis cela en attaquant une nouvelle fois. "C’est bizarre, ce n’était pas mon plan de me retrouver à l’avant, dit-il. Mais sur la première difficulté, j’étais devant et McNulty a attaqué. Je me suis dit que je devais suivre car c’était important qu’il y ait un Jumbo avec un UAE."

Le Campinois n’a jamais pensé pouvoir rééditer son exploit du Ventoux. "Je n’avais pas les jambes nécessaires, je l’ai compris quand Jungels a attaqué, j’ai souffert alors pour m’accrocher, poursuit-il. Mais c’était bien pour mes équipiers que j’aurais pu aider."

Son offensive involontaire lui a surtout permis de passer en tête au sprint intermédiaire et d’ajouter vingt unités à son pécule pour le maillot vert. Désormais, van Aert possède 284 points, soit 135 de plus que Jakobsen et 145 de plus que Pogacar. "Samedi, on savait qu’il y avait une occasion à saisir, pour l’étape et pour le maillot, et on l’a fait, dit-il. Je savais que je pouvais faire le trou. À partir de maintenant, je peux grappiller quelques points ici et là et surveiller mes adversaires, mais finalement, ce sera peut-être Pogacar qui sera mon principal rival pour le classement par points. Cela va dépendre si les hommes du général se battent ou non pour les étapes."

«Me faire violence»

Mais même si c’est le cas, Wout van Aert peut se montrer serein. À Lausanne, il a survolé le sprint final et sa force et son aisance sont impressionnantes. "À la télévision, cela avait peut-être l’air facile, mais, croyez-moi, ce n’était pas le cas, atteste-t-il. J’ai dû me faire violence pour tenir la roue des gars du général dans les parties pentues de la montée finale. Je voulais tenir parce que je savais que les trois cents derniers mètres étaient beaucoup moins raides."

C’est là que le coureur de Jumbo-Visma épingla tous ses rivaux même s’il s’est occasionné une frayeur. "Je me suis fait enfermer derrière Guillaume Martin (NDLR: contrôlé positif au Covid samedi soir), poursuit-il. J’ai eu peur de m’être fait piéger, ce qui aurait été dommage sur une telle arrivée, mais quand j’ai trouvé l’ouverture, il me restait suffisamment de temps pour dépasser tout le monde."

S’il put faire étalage de sa pointe de vitesse dans la ville du siège du CIO, c’est en grande partie à son équipier Nathan Van Hooydonck qu’il le doit. "Mes équipiers ont tout fait pour empêcher l’échappée d’aller au bout. Surtout Nathan qui était seul à rouler. Je suis très content et fier d’avoir fini le travail de l’équipe."

«On est en forme»

Le soir, au Starling Hôtel, où l’équipe néerlandaise avait pris ses quartiers, à Saint-Sulpice dans la banlieue de Lausanne, van Aert offrit le champagne. Dans son discours, il redit tout ce qu’il devait au neveu d’Edwig Van Hooydonck. "Je voudrais porter un toast à cette fantastique victoire, commença-t-il après avoir fait sauter le bouchon. Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité de la part de l’équipe et d’avoir pu la ponctuer victorieusement. Surtout Nathan. Il a fait un travail fantastique aujourd’hui. Sans toi, nous n’aurions pas réussi à sprinter, alors merci! Merci aussi aux autres de nous avoir amenés au départ tous les jours dans les meilleures conditions (NDLR: il parle du staff). Huitième étape et deux victoires, je pense qu’on peut dire qu’on est en forme."

Le Belge avait prévenu. "J’ai en tête d’offrir un cadeau à mes équipiers (NDLR: après le Tour, s’il gagne le maillot vert) et sans doute, vais-je devoir faire un cadeau plus important à Nathan, avec tout ce qu’il fait pour moi. Quand le gars de BikeExchange qui roulait s’écartait fatigué, c’est un autre qui prenait son relais, puis encore un autre. Nathan, lui, était le seul à rouler. Il confirme à 100% sa sélection."