C’était dans l’air depuis qu’il avait annoncé son forfait pour le Tour de France: Julian Alaphilippe sera bien aligné au Tour d’Espagne, qui débutera le 19 août à Utrecht pour se terminer le 11 septembre à Madrid. Le double champion du monde pourra avoir un rôle d’électron libre dans une équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui jouera le classement général avec Remco Evenepoel. Pour le Français, la Vuelta peut servir de rampe de lancement idéale avant les championnats du monde du 25 septembre en Australie. « Pour l’instant, Julian s’entraîne et est très détendu , explique Patrick Lefevere. On le sent beaucoup mieux physiquement. » Pour préparer la Vuelta, il participera au Tour de Wallonie (23-27 juillet), à la Clasica San Sebastian (30/7) et au Tour de l’Ain (du 9 au 11 août).