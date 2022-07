Simon Clarke «Mon rêve se réalise»

C’est de justesse que l’Australien s’est imposé au sprint. "Quand Powless a démarré, j’ai espéré que les autres réagiraient avant moi", disait-il. "J’ai même laissé un trou pour qu’Edvald (Boasson Hagen) y aille. C’est ce qu’il a fait et j’ai réussi à le rejoindre. Puis Taco (van der Hoorn) est sorti à 350 mètres. Je me suis ditque c’était loin. Je ne pensais pas le reprendre. À cinquante mètres de la ligne, il avait encore un grand avantage. J’étais au bord des crampes mais j’ai pu encore jeter mon vélo sur la ligne. C’est incroyable! Cela fait 20 ans que je suis en Europe et mon rêve se réalise."