Pogacar jette un pavé dans la mare

On s’attendait à ce que Wout van Aert finisse par lâcher son maillot jaune vendredi au sommet de la Super Planche des Belles Filles ou qu’il le conserve même un ou deux jours de plus, mais quelle surprise, ce mercredi, de le voir travailler sur les pavés généralement empruntés par Paris-Roubaix. Car le passage de témoin avec Tadej Pogacar a bien failli se produire deux jours plus tôt que prévu et sur les routes de la Reine des classiques où le Campinois s’était classé deuxième au printemps, au terme d’une étape riche en bouleversements, exploits et drames multiples, petits ou grands.