Jean-François Bourlart sur le départ du Tour à Binche : « On n’est pas là que pour faire la fête »

Comme il y a trois ans, la grand-messe fera halte à Binche, départ de cette sixième étape. L’équipe Intermarché-Wanty-Gobert jouera donc à domicile. Et Jean-François Bourlart (photo en médaillon, son manager, s’en réjouit, même si le parcours ne devrait pas être favorable à sa formation.

Binche accueille de nouveau le Tour. Cela vous procure-t-il un sentiment spécial?

Oui, c’est sûr. Cette étape partira de Belgique, de Wallonie, du siège de Wanty, un de nos principaux sponsors. Il est donc évident que ce ne sera pas une journée comme les autres pour nous. C’est aussi le résultat de la relation étroite que nous avons créée depuis longtemps avec Laurent Devin et la ville de Binche. C’est un fana de cyclisme. Ce départ fait partie de ses nombreux projets et réussites. Binche est une ville de vélo. Donc nous sommes fiers, en tant qu’équipe wallonne du World Tour, d’accueillir à nouveau le Tour ici.

Ce sera une grande fête populaire mais les coureurs devront aussi forcément montrer le maillot…

Oui, même si ce n’est pas une étape idéale pour nous. Mais on n’est pas là que pour la fête.

Que pensez-vous du Tour de votre équipe jusqu’à présent?

Louis Mentjes a fait un très bon contre-la-montre le premier jour et Sven Erik Bystrom a signé une très belle échappée au début de la Grande Boucle. Pour le reste, disons que l’on a surtout vu les sprinters à l’œuvre jusqu’à ce mardi. On sait que Kristoff a besoin d’étapes très difficiles pour briller.

Et Taco van der Hoorn était à l’avant ce mercredi dans le Nord.

Depuis le départ, on se disait que cette étape devait convenir à plusieurs de nos coureurs. Beaucoup de gars aiment les pavés. Et Taco, quand il est bien, n’hésite jamais à aller dans les échappées. Tout le monde connaît ses qualités mais il parvient souvent à répondre présent quand on l’attend.

Quel discours tiendrez-vous à vos coureurs ce jeudi matin au briefing?

Il n’y aura pas besoin de leur dire de mouiller le maillot car ils savent qu’on sera chez nous, devant nos supporters. Il y a trois ans, la venue du Tour avait amené de 70 à 80000 personnes à Binche, dont la moitié qui portait le maillot de notre équipe.

Vous devez être fier de participer à toute cette évolution.

Évidemment. C’est notre bébé. On a monté toute une structure au fil des années avec le soutien de partenaires solides et fidèles. Un départ de Binche constitue une récompense pour les gens qui s’investissent au quotidien dans cette aventure. C’est sûr qu’il y aura de l’émotion.

À quand une arrivée d’étape à Binche?

Ah ça, je n’en sais rien! Je ne suis pas certain que la ville soit adaptée pour cela mais pourquoi ne pas faire une arrivée devant le siège de Wanty?