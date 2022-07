Deux mi-temps différentes

Après trois rencontres amicales d’avant-saison, l’Union SG est toujours invaincue. Ce mercredi soir, les hommes de Karel Geraerts ont remonté un retard de deux buts pour finalement partager l’enjeu face au Racing Luxembourg (2-2). Une rencontre que n’a pas jouée Guillaume François (ménagé), ni Casper Nielsen (toujours dans l’attente d’un transfert). Contrairement aux deux premiers amicaux, le Danois n’était pas présent aux abords du terrain de Marloie sur lequel les Bruxellois ont joué deux mi-temps très différentes. En première, avec trois nouveaux transferts (Sykes, Boone et Eckert) et certains jeunes, ils ont d’abord dominé leur adversaire avec une large possession du ballon mais sans se créer de réelles occasions… tout en encaissant deux buts. "Ils ne sont pas anecdotiques, ils me font rager", expliquait le gardien Anthony Moris. "Nous jouions avec deux nouveaux défenseurs centraux (NdlR: Sykes et Boone) qui ont besoin de temps pour s’adapter au nouveau système spécifique. Nous leur montrons des vidéos et travaillons quotidiennement avec eux pour qu’ils assimilent vite ce qu’on leur demande."