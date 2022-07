Van Aert chute avant les pavés: suivez la 5e étape du Tour en direct commenté

Wout van Aert a réveillé tous les téléspectateurs du Tour de France, ce mardi. Cela tombe bien: il ne faudra rien rater de la cinquième étape disputée entre Lille et Arenberg. Et surtout pas de la deuxième moitié de course, qui pourrait faire basculer la Grande Boucle à tout moment. Particulièrement sur ses onze secteurs pavés, qui font faire des cauchemars aux favoris du Tour depuis plusieurs semaines.