Tour de France : Oliver Naesen, la nounou des pavés

"Le scénario de rêve serait qu’il se débrouille tellement bien que je puisse jouer ma carte dans les derniers secteurs", sourit le papa de la petite Alice, née au mois de mai. Mode d’emploi du parfait baby-sitter sur deux roues.

L’approche

"Même si nous n’évoluerons pas ce mercredi avec un peloton de spécialistes comme lors de Paris-Roubaix, l’approche des secteurs demeure assez comparable: c’est là que cela bataille vraiment pour le placement et pour négocier les pavés dans les premiers rangs. C’est donc souvent dans ces moments de la course qu’il faut le plus jouer des coudes. La bataille promet d’être extrêmement intense avant le tout premier tronçon, celui de Villers-au-Tertre, classé trois étoiles. Cela pourrait bien être aussi nerveux que dans l’approche du dernier kilomètre d’un sprint massif. À cet endroit, il faudra que mon leader Ben O’Connor me colle à la roue comme si j’étais son poisson pilote. Mais notre Australien fait cela vraiment très bien, il a une totale confiance en ses partenaires. Il me rappelle en de nombreux points Romain Bardet, mon ancien équipier, qui fonctionnait d’une manière très similaire. Ce qui sera particulier sur cette 5e étape, c’est que pratiquement tous les secteurs s’abordent par un virage assez serré dans lesquels il y avait pas mal de gravillons lors de nos reconnaissances. Comme souvent en course, il faudra donc trouver le bon équilibre entre une forme d’agressivité nécessaire à un bon placement et un pilotage sécurisant."

La technique sur le pavé

"Nous avons effectué deux reconnaissances de cette étape en amont du Tour. Greg (Van Avermaet) nous accompagnait et nous avons tenté de lui faire passer un maximum de choses lors de ses deux journées. Plus que les grands discours, la meilleure école demeure la pratique et nous avons ‘piloté’ Ben lors de ces repérages en lui glissant nos tuyaux à l’oreille. Je sais que certains coureurs négocient les pavés avec les mains en haut du guidon, mais je trouve cela très risqué. Il faut toujours pouvoir se saisir de ses freins à tout moment si un coureur chute devant vous ou qu’il faut réagir à une situation d’urgence."

L’appréhension du risque

"L’endroit où on place la ligne que l’on refuse de franchir en termes de risque est quelque chose de très personnel et c’est sans doute cela qu’il est le plus compliqué à ajuster pour un leader. Lorsque je cours pour moi-même sur une classique, je suis totalement libre de mes choix. Je saute du haut du pavé à la bande terreuse qui borde les tronçons si j’en ai envie par exemple. Si je veux retarder au maximum mon freinage dans un virage pour tenter de regagner quelques places, le choix n’appartient qu’à moi aussi. Mais lorsqu’on a un leader dans sa roue, les choses sont assez différentes. Il faut tenter de trouver une sorte de juste milieu, s’adapter. Si on peut se permettre d’avoir ce luxe, l’idéal est d’avoir un spécialiste qui ouvre la route au leader que l’on doit emmener et un second calé dans son sillage afin de pouvoir le dépanner ou le remonter si nécessaire."

Le matériel

"Sur ce point-là, Ben n’a aucune question à se poser: il optera pour le même matériel que celui qui nous équipait lors du dernier Paris-Roubaix. Cela veut dire que nous roulerons avec des pneus plus larges, de 30 mm, qui disposent de la technologie tubeless, plus efficace contre les crevaisons. L’équipe a aussi mis en place un dispositif qui nous permettra de bénéficier d’une assistance technique à la sortie de chaque secteur où un membre du staff sera posté avec des roues et du ravitaillement. Pas avec des vélos puisque les changements de montures ne sont autorisés que depuis la voiture de présente en course. Sa position (NDLR: 19, déterminée par le premier coureur de chaque équipe au général), n’est pas idéale, mais il faudra faire avec…"

La préparation mentale

"Il s’agit d’une journée importante pour le Tour mais il faudra tenter de faire diminuer la tension dans le bus. Si on ne peut pas maîtriser le paramètre chance, qui est indispensable pour passer au travers des gouttes, je suis aussi convaincu que la manière dont un non-spécialiste parvient à se transcender pour un jour comme celui-là impacte fortement son rendement."