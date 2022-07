Des pavés sauce noir jaune rouge sur la cinquième étape du Tour de France 2022 : « Le vélo, c’est une religion dans la région » (vidéo)

Plus loin, si les accents sont Français, Frédéric arbore une tunique noir jaune rouge lui aussi. « Je suis né à Tournai, précise-t-il. Malheureusement, j’ai depuis lors une carte d’identité française, mais je continue de supporter les coureurs belges. Mon favori ? Wout Van Aert évidemment. S’il passe ici dans les cinq premiers, je pense que les autres n’auront aucune chance. Une fois qu’ils sortiront de ce secteur, il n’y a en effet plus que cinq kilomètres avant la ligne d’arrivée. »

Alors que les drapeaux noir jaune rouge décore allègrement les deux côtés de la route, à proximité du pont Gibus, les campings cars affublés d’une plaque belge sont les plus nombreux. Certains se sont levé très très tôt pour être sûr d’avoir les meilleures places. « Personnellement, j’ai bossé plus tôt pour pouvoir être là à temps, avoue Frédéric. Depuis tout petit je suis le Tour de France avec mon papa. Le vélo, c’est une drogue. On attend quelques heures pour les voir passer trois petites secondes, mais c’est top. »

Dans la région, le vélo est une véritable religion, nous souligne encore Frédéric. « A chaque fois que les vélos sont dans le coin, c’est une obligation d’être présent, insiste-t-il encore. C’est comme ça. »

Et si depuis quelques années la rivalité franco-belge est parfois un peu tendue, l’ambiance est ici bonne enfant. On partage bière et pastis sous un généreux soleil. « Pour l’instant, ils sont plutôt gentils avec nous. Ils aiment bien les petits belges ici », confirme Julien. « Le maillot jaune est belge? Oui, mais nous on a deux étoiles sur le maillot », souligne un Français en se marrant.

Après son numéro sur la quatrième étape, c’est évidemment Wout Van Aert qui est annoncé comme grand favori. « Il pourrait prendre sa revanche sur Paris-Roubaix où il avait déclaré forfait », estime Frédéric.

Alors quand le coureur de la Jumbo Visma est annoncé lâché du groupe de tête, beaucoup se prennent la tête.

Malgré tout, avec son maillot jaune et alors qu’il tire le groupe des poursuivants, Van Aert a droit à une solide acclamation quand il apparaît sur le dernier secteur pavé. Et alors que c’est finalement Simon Clarke qui règle l’étape, Wout Van Aert conserve finalement son maillot jaune pour 13 secondes sur l’Américain Neilson Powless.

Pour les supporters, pas le temps toutefois de s’éterniser sur la ligne, il est déjà temps de resauter la frontière puisque le Tour s’élancera de Binche et traversera une partie de la Belgique ce jeudi.

