«Relaxing And Feeling Content»: le message crypté d’Alderweireld?

Le nom du Diable est constamment lié à celui de l’Antwerp ces dernières semaines. Alors qu’aucune fumée blanche n’a encore été aperçue du côté du Bosuil, le défenseur aurait peut-être bien fourni quelques indices concernant l’avancement du dossier. « Relaxing And Feeling Content », a-t-il écrit en partageant, sur ses réseaux sociaux, une photo de lui et de sa famille en vacance. A priori, le message semble anodin mais, en regardant de plus près, on se rend compte que la première lettre de chaque mot forme l’acronyme “RAFC” (Royal Antwerp Football Club). Les discussions entre Alderweireld et Antwerp vont effectivement dans la bonne direction selon nos confrères du Nieuwsblad, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Le défenseur est encore lié à son club qatari, Al-Duhail, jusqu’en 2024. Paul Gheysens aurait préparé un contrat bien juteux pour convaincre l’Anversois pure souche de rejoindre le matricule 1. Lo. J.