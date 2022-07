Magnus Cort Nielsen élu le plus combatif des étapes danoises

Le coureur d’EF Education-EasyPost a été le grand animateur des deuxième et troisième étapes, les deux premières en ligne après le contre-la-montre d’ouverture de vendredi. Dans les deux cas, Cort Nielsen a attaqué dès le premier kilomètre avec l’objectif de prendre les points pour le maillot du meilleur grimpeur. Une mission parfaitement accomplie car le Danois a franchi en tête les six cols de quatrième catégorie disséminés au cours des deux étapes. Il a même assuré le spectacle en levant les bras au ciel au sommet de certains d’entre eux, comme lors d’une victoire, pour le plus grand bonheur d’un public entièrement acquis à sa cause. Son long raid en solitaire de 130 km dimanche lui a valu d’ailleurs un premier prix de Combatif du jour.