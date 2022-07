L'athlète Maxime Richard pagaie à Pairi Daiza en compagnie du plus grand groupe d’éléphants d’Asie

Maxime Richard, athlète olympique, a l'habitude de s'entraîner sur les rivières du monde entier. Mais il aime aussi visiter, en Belgique, des endroits exceptionnels, pour mettre en valeur, avec son kayak, des destinations locales.

"La séance photo dont je me souviendrai le plus, est sans aucun doute celle de Pairi Daiza", explique Maxime. "Je me demandais vraiment comment les éléphants allaient régir par rapport à ma présence. Est-ce qu’ils allaient m’accepter? On a bien préparé ça avec l’équipe du Parc, en veillant à ne pas perturber les pachydermes. Et ça a fonctionné! Au final, ça a ressemblé à un jeu, tout en finesse, comme s’ils se demandaient quel pouvait bien être ce drôle de nouvel animal flottant, venu leur rendre une petite visite!"

Pendant l’été, les éléphants de Pairi Daiza descendent au lac tous les jours, en début d’après-midi pour se baigner. Ce bain est notamment bon pour leur peau. Il donne aussi l’occasion de prendre des très belles photos… avec ou sans kayak!