«Il n’y a pas lieu de paniquer»

Et la directrice de Spa GP d’ajouter: "Une délégation (NDLR: emmenée par Melchior Whatelet) s’est rendue à Londres la semaine dernière pour rencontrer Stefano Domenicali, le nouveau G.O. de la F1 pour le compte de Liberty Media. Et la seule chose que je peux vous dire est que la discussion a été positive. Ils sont bien conscients et apprécient tous les travaux d’aménagements que le circuit a effectués l’hiver dernier. Ils savent aussi que le paddock pourra à nouveau être sur deux niveaux comme auparavant et non pas trois comme en 2021 suite à la restauration du préau. Et on leur a dévoilé nos plans de show pour l’édition 2022."

Domenicali, ex-boss de la Scuderia Ferrari, s’est aussi entretenu directement avec Maes. "Il m’a dit qu’il voulait un avenir avec Francorchamps, mais qu’il ne savait pas encore comment. Je lui fais confiance. On devrait être fixé d’ici quelques semaines, normalement avant notre GP fin août."

À l’heure actuelle, on parlerait de huit GP européens seulement, Liberty Media voulant mondialiser encore plus la F1. Avec Monza, Imola, Barcelone, Budapest, Silverstone, Zandvoort et le Red Bull Ring, on est déjà sept. Le compte serait bon en ajoutant Monaco. "Oui, mais Monaco n’a pas plus signé que nous et les Accords Concorde prévoient que l’on puisse monter éventuellement jusqu’à 25GP" , tempère Maes. " Donc même si la Chine et l’Afrique du Sud étaient confirmées, il y aurait encore potentiellement une ou deux places. Il n’y a donc pas lieu de paniquer. Je reste confiante. Francorchamps fait partie des historiques."

Et des "intouchables" pour les fans de F1. Et pas qu’européens…