Wimbledon: Elise Mertens bat Angelique Kerber et file en huitièmes

Après avoir dû batailler trois sets, et sauvé deux balles de match, au 2e tour contre la Hongroise Panna Udvardy (WTA 100), la Limbourgeoise de 26 ans a parfaitement bien entamé la rencontre face à l’ancienne N.1 mondiale. Plus régulière et précise, Mertens tourné en tête après avoir dominé les débats (6-4).

La Belge a perdu son service à deux reprises dans la seconde manche mais, conservant sa régularité, elle a été capable d’inverser la tendance, aidée par les 27 fautes directes de la gauchère de Brême. Menée 3-5, Mertens a aligné quatre jeux de rang pour signer l’une des victoires les plus significatives de sa carrière (7-5).

Lauréate en double en 2021, Mertens égale, pour sa cinquième participation, son meilleur résultat sur le gazon londonien. Elle avait déjà atteint les huitièmes en 2019, alors battue par la Tchèque Barbora Strycova.

Mertens défiera Ons Jabeur (WTA 2) en huitièmes de finale. Vendredi, la Tunisienne s’est imposée aisément contre la Française Diane Perry (WTA 77), sur le score de 6-2, 6-3. La droitière de Ksar Hellal, quart-de-finaliste au All England Club en 2021, a remporté le tournoi de Berlin il y a moins de deux semaines.