Ils espèrent finir parmi les dix premiers

Chaque édition recèle l’un ou l’autre qui passe le plus souvent inaperçu mais finit parmi les cinq ou dix premiers à Paris.

Raisonnablement et sauf à bénéficier de circonstances très favorables (une épidémie de cas de Covid ou une échappée prenant vingt minutes…), ils ne peuvent espérer se mêler à la lutte pour les premières places. Pourtant, Nairo Quintana, Romain Bardet, Thibaut Pinot ou Rigoberto Uran ont déjà goûté aux joies du podium des Champs-Élysées. Les deux Colombiens sont les plus motivés par le classement car les deux Français préfèrent parler de coups d’éclat que de régularité. Comme Guillaume Martin, Pierre Latour et David Gaudu ou Jakob Fuglsang et Michael Woods chez Israel. À tous ceux-ci, on ajoutera le tandem des Bahrain, Damiano Caruso et Jack Haig, ceux qui, avec Uran et Quintana, se rapprochent le plus des challengers, ainsi que Mattia Cattaneao, Aurélien Paret-Peintre ou le Portugais Ruben Guerreiro.