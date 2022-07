Duplantis: 6,16m à Stockholm!

Mais le grand bonhomme du meeting, sur lequel le champion olympique du 100m Marcelle Jacobs a dû faire l’impasse in extremis, fut Armand Duplantis. Le Suédois a, en effet, établi la meilleure performance en plein air de l’histoire du saut à la perche en franchissant 6,16m au deuxième essai. Il détenait déjà la meilleure marque outdoor depuis 2020 avec 6,15m, soit 1cm de plus que l’ancien record de Serguei Bubka. Un nouvel exploit pour le Suédois qui possède un record en salle à 6,20m et continue à faire le plein de confiance avant de s’envoler pour Eugene.