Lecomte: «La pression me rend meilleur»

Sur le terrain, c’est Manu Lecomte qui aura la lourde tâche de combler son départ en endossant désormais le costume de premier meneur à temps plein en équipe nationale. À 26 ans, le Bruxellois voit d’un coup son statut chez les Belgian Lions prendre une autre dimension. "J’aurai sûrement plus de temps de jeu et donc plus de responsabilités, explique Manu Lecomte. Mais ça ne me fait pas peur. J’ai toujours aimé être confronté à des challenges. J’aime la pression, elle me rend meilleur. Je sais ce que je sais faire et je me sens prêt à assumer ce nouveau statut et à passer un palier en termes de leadership sur le terrain. Mon jeu est quelque peu différent de celui de Sam, je me base plus sur ma vitesse, et c’est donc avec mon style que je devrais combler son départ. J’ai confiance en moi."