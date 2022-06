Captain Phil veut boucler la Grande Boucle

Vétéran d’une sélection qui comporte en son sein deux novices (Kron et Vermeersch), "Captain Phil" tentera de faire profiter au mieux ses partenaires de son vécu. "Personne dans l’équipe, même parmi les directeurs sportifs, n’a autant d’expérience que moi. Je pense donc pouvoir apporter pas mal de choses à ce collectif. Un capitaine de route, c’est important car il faut parfois savoir lire la course et prendre une décision en une fraction de seconde."