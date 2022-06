Djokovic: «J’étais rouillé sur cette rencontre»

Mais une fois la machine lancée, l’ancien numéro un mondial, qui va perdre les 2000 points de sa victoire en 2021, a logiquement pris le dessus sur son jeune adversaire de 21 ans avec au final des chiffres qui n’avaient rien de transcendants mais suffisants pour poursuivre sa route: 29 fautes directes, 15 aces pour deux doubles fautes, 61% de premières balles passées et 86% de réussite derrière cette dernière.

"Vous savez, je regarde plus les statistiques de mes prochains adversaires que mes propres chiffres, expliqua après son succès l’homme aux six sacres au All England qui il y a 12 mois avait aussi perdu un set au premier tour face à Jack Draper avant de remporter le tournoi. C’est vraiment plus une question de sensation sur le terrain: les déplacements, le timing, les frappes et juste essayer d’avoir un meilleur rythme à chaque coup, à chaque match. Les chiffres ne peuvent pas tout dire même s’ils donnent des indications. Soon-woo a joué un tennis de grande qualité. De mon côté, je n’ai pas eu de tournoi de préparation et donc les premiers matchs sont toujours plus compliqués qu’espéré. J’ai dû trouver le moyen tactique pour prendre le contrôle des échanges. C’est toujours unique de jouer en tant que champion en titre, le premier sur l’herbe de Wimbledon. À part cette année où les organisateurs ont fait un changement pour que vous puissiez vous entraîner avant le début du tournoi sur les courts."

Preuve de son ambition mais aussi de son humour, le Serbe a commenté avec le sourire le fait d’avoir atteint la barre des 80 victoires à Wimbledon: "J’essaie toujours de jouer mon meilleur tennis lors des tournois du Grand Chelem, sur les courts les plus importants et les plus beaux du monde. Je viens d’atteindre le chiffre 80 ici, je vais maintenant prendre la route pour viser les 100."

Lors de cette première semaine de tournoi, Novak Djokovic aura pour mission de passer le moins de temps possible sur les courts tout en prenant du rythme pour la fin de la quinzaine. "Dans les premiers tours, mes adversaires n’ont pas grand-chose à perdre, ils vont donc jouer le coup à fond en espérant réaliser une grande performance. De mon côté, je me concentre sur mon jeu pour bien avancer dans le tournoi. Je n’ai pas eu de tournois préparatoires ni de matchs de préparation, de match officiel, avant Wimbledon. Je suis donc un peu rouillé sur un premier tour puis tout se met normalement en place."