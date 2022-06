«C’est un Napolitain arrogant qui va s’amuser en Belgique»

Arrivé lundi à 18h à Neerpede pour signer son contrat de prêt (avec option d’achat) après avoir passé ses tests médicaux, l’Italien n’a laissé personne indifférent en Suisse la saison passée. Sa location au FC Bâle a été haute en couleur. "Je pense qu’on peut dire qu’il n’est pas le joueur le plus facile à coacher, sourit Florian Raz, suiveur du vice-champion de Super League pour le Tagesanzeiger. Au terme de la saison, 50% des supporters de Bâle l’adoraient pour sa technique fantastique et 50% le détestaient pour son attitude négative."

Quelle attitude négative? Esposito a été exclu pour un début de bagarre sur le terrain contre le Grasshopper en décembre. Sur Instagram, il a liké le post officiel du limogeage de son entraîneur Patrick Rahmen en février. Et il a aussi refusé de monter au jeu pour les dix dernières minutes d’un match de Conference League contre Qarabag. "Ce dernier épisode a fait sourire en Suisse, reprend Raz. Tous les journaux ont relaté ce refus, Esposito a écrit sur ses réseaux que c’était une fake news mais son club avait confirmé l’information de la presse une heure avant…"

Lillo Guarnieri, le gardien de but liégeois formé au Standard et actuellement au Fortuna Sittard, s’amuse. "J’ai joué avec Sebastiano en équipe nationale italienne U17. Je n’ai eu aucun souci avec lui mais il a un caractère spécial. C’est un Napolitain typique, assez arrogant. Il est très sûr de lui."

Mais il y a aussi l’autre côté de Sebastiano Esposito. Un attaquant brillant qui aide une équipe à mieux jouer. "Il donne l’impression d’être un égoïste, comme quand il a fêté un but important, en mimant un coup de téléphone pour répondre à des critiques en Italie au lieu de célébrer avec ses équipiers. Mais sur le terrain, il est assez collectif. Il ne va jamais tirer au but si un partenaire est mieux placé", explique Raz.

Guarnieri confirme: "Quand j’ai été appelé chez les U17 italiens, j’étais chez les jeunes du Milan AC et Sebastiano était déjà en équipe A de l’Inter. Je ne le connaissais pas et dès ses premières touches de balle à l’entraînement, j’ai compris à quel point il était fort. Techniquement, c’est du lourd. Et en plus, c’est un beau bébé qui frôle le mètre 90 (NdlR: 1m87). C’est un attaquant moderne qui sait tout bien faire. Je suis sûr qu’il va bien s’amuser dans le championnat belge. Il a tout pour devenir une des stars de la compétition."

Un autre joueur belge ne dit pas autre chose: "Je le vois réussir en Pro League, assure Flor Van den Eyden, qui a été formé à l’Inter en même temps qu’Esposito (et aujourd’hui à Helmond Sport). "Ce n’est pas un attaquant très rapide ou qui va gagner des duels sur des longs ballons. Mais avec sa technique, il peut tout réussir. Du droit ou du gauche. Dans le rectangle, c’est un tueur. Il est aussi très fort pour donner les phases arrêtées."

Esposito a les qualités et les défauts du footballeur de rue qu’il a longtemps été à Naples, où il est né dans une famille pauvre. À l’Inter, on a toujours l’espoir de voir l’un des plus grands talents jamais vus à l’académie percer en équipe première. Il n’a pas été élu meilleur joueur de l’Euro U17, comme Wayne Rooney ou Cesc Fabregas à leur époque, pour rien. "Quand j’ai fait mes débuts en équipe A de l’Inter à 16 ans, je n’ai jamais cru que je pourrais m’imposer directement. Il y avait trop de grands attaquants et je savais que je devrais passer par des étapes ailleurs. Mais j’espère revenir un jour à l’Inter", confiait-il à la presse suisse en fin de saison.

Anderlecht sera-t-il la bonne rampe de lancement pour sa carrière chez les Nerazzurri? "C’est possible, répond Raz. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il fera plusieurs fois la Une des journaux en Belgique d’ici-là (rires)."