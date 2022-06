Adingra, pour faire oublier Mitoma

Des débuts danois contrariés

Bras cassé, but et larmes

Né en Côte d’Ivoire en 2002, Simon Adingra a été formé à l’académie ghanéenne "Right to Dream", qui a notamment vu passer Kamal Sowah (Bruges, OHL, Leicester). À tout juste 18 ans, en janvier 2020, il a été transféré au club partenaire de ce centre de formation, Nordsjaelland. Après huit mois en équipe U19, il est promu dans le noyau A… mais se casse le bras rapidement. "C’était un très gros coup dur , racontera-t-il. Me retrouver à l’arrêt de la sorte une demi-année m’a fait perdre beaucoup de confiance en moi." Mais il revient par la grande porte: le 18 avril 2021, pour ses toutes premières minutes avec l’équipe première, il marque d’une reprise spectaculaire sur corner le but du 2-2 contre Copenhague à la 90e et tombe en larmes. "Quand j’ai marqué, j’ai pensé à toute cette période si compliquée."

Une première saison ébouriffante

10 buts, déjà

Si Adingra a encore joué quelques matchs avec les réserves, il a surtout évolué pour l’équipe première, la saison passée. En 33 rencontres officielles disputées avec les Tigres, il a inscrit dix buts et délivré quatre passes décisives. Loin d’être titulaire à chaque match, il a disputé 1920 minutes, et a donc été décisif toutes les 137 minutes. Son efficacité a marqué les esprits puisque son ratio d’expected goals (buts attendus) n’était que de 6,34, presque quatre unités de moins que son nombre de buts inscrits. "Il a laissé l’impression d’un jeune joueur très prometteur, peut-être pas autant que celui qu’il a remplacé à cette position d’ailier gauche, Kamaldeen (Sulemana, passé de Nordsjaelland à Rennes contre 15 millions € à l’été 2021, NdlR), mais quand même, explique Gisle Thorsen, journaliste danois pour "Mediano". Plusieurs bons clubs européens se sont intéressés à lui, mais Brighton a été le plus rapide et a proposé le plus d’argent pour l’acheter."

Lors du dernier match de la saison de Nordsjallaend, le Barça a envoyé un scout sur place et il se dit que c’était probablement pour venir voir Adingra.

À noter que tous ses buts au Danemark ont été inscrits du pied droit. Aucun du gauche, ni, surtout, de la tête, qui n’est pas le point fort du joueur d’1m75.

Son style

De la vitesse et du dribble

Au-delà de ses seuls buts, Adingra s’est distingué par sa pointe de vitesse et sa grande qualité de dribble, principalement sur son côté gauche, où il a le plus souvent évolué, même s’il a parfois été aligné à droite ou en pointe. Avec lui, les contre-attaques font mal. Son explosivité lui a aussi permis à quatre reprises de chiper un ballon sur une passe adverse trop peu appuyée et de tromper le gardien dans la foulée, la saison passée.

Enfin, Adingra s’est également distingué comme le plus gros dribbleur de D1 danoise en 2021-22, avec 10 dribbles tentés, en moyenne, toutes les 90 minutes.

À la recherche de plusieurs ailiers pour renforcer une position orpheline de Mitoma et où elle était déjà un peu courte, l’Union a probablement trouvé un joueur qui compensera le départ du Japonais, qui aimait provoquer ballon au pied comme personne d’autre dans le noyau. Mais on peut s’attendre à le voir finir davantage d’actions, encore, que celui qui est retourné à Brighton cet été et n’aura marqué "que" sept buts en championnat la saison passée.