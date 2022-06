Il s’était retrouvé bien seul au sein d’une équipe qui avait décidé d’envoyer Jasper Philipsen au Tour de France. Mais ce dimanche, devant une foule survoltée, Merlier est redevenu champion de Belgique, trois ans après son premier sacre. "Pourtant, ce n’était pas évident, dit-il. Deux fois, je me suis fait distancer par le groupe de tête. Et à chaque fois, on m’a ramené devant."

Puis, il y a eu le sprint final. Pas une mince affaire, non plus. "J’étais dans la roue de Lionel (NdlR: Taminiaux, son équipier). Je lui criais d’accélérer encore plus mais il a fait le contraire. Je ne lui en veux pas, je crois qu’il ne m’entendait pas bien. Toujours est-il que je me suis retrouvé trop tôt face au vent. J’ai cru que ça ne passerait pas."

Pourtant, il réussit à produire une deuxième accélération et à jeter son vélo pour coiffer sur le fil Philipsen et Jordi Meeus, deuxième. "Tout m’a souri, même la photo-finish."

Roodhooft confirme son départ chez Quick-Step

Il portera, donc, le maillot noir-jaune-rouge durant un an: quelques mois encore pour le compte de sa formation actuelle avant de rejoindre le Wolfpack comme l’a confirmé Christoph Roodhooft. "Oui, la saison prochaine, il roulera pour Patrick Lefevere", a lancé le manager d’Alpecin-Fenix, avant d’ajouter: "Si j’ai des sentiments mitigés? Question difficile."

Merlier, lui, est aux anges. Il y a de quoi!