"Je suis très, très contente parce que je sens et je vois que la forme monte. Avec la pluie qui s’est mise à tomber dès le début de mon échauffement à la longueur, je me suis dit que ce serait délicat mais, finalement, j’ai réussi un excellent concours, ponctué de ce saut à 6,63 m."

La preuve par les chiffres: 6,20 m, 6,51 m, 6,45 m, 6,21 m, nul et donc 6,63 m, le tout avec une piste trempée.

"Physiquement, je me sens bien. C’est cool! Si on m’avait dit ça il y a deux mois, je ne l’aurais sans doute pas cru."

Un peu déçue en voyant son chrono (13.76) en série du 100 m haies, Nafi s’est ressaisie pour terminer deuxième de la finale derrière Anne Zagré (13.22 avec, pour la première fois, un vent défavorable à -0,7 m/s…). "En fait, j’ai tapé la cinquième ou la sixième haie, ce qui m’a surpris. J’ai perdu le rythme. Mais les sensations étaient déjà bien présentes, ce qui s’est donc confirmé en finale. Franchement, je suis là où j’avais envie d’être. Et je me demande s’il est vraiment nécessaire de courir encore un 100 m haies avant de m’envoler pour les États-Unis. J’en discuterai avec Roger (Lespagnard) pour voir quelle est la meilleure option pour moi."

Heureuse d’être à nouveau en bonne santé, notre double championne olympique est bien décidée à en profiter au maximum. Car elle a traversé une période très délicate avec une blessure au dos. "Disons que la hauteur et la longueur m’ont occasionné des nuits blanches. Ne pas participer à un heptathlon, mais m’aligner sur des épreuves individuelles fut, je pense, la meilleure décision. J’ai bien géré ma préparation parce que j’arrive en forme au bon moment. Je me sentais déjà bien en hauteur à Paris, où j’ai franchi 1,92 m. Ici, avec ces 6,63 m en longueur, je ne pouvais espérer mieux!"

Nafi Thiam est donc gonflée à bloc en vue de ce Mondial, à Eugene, auquel elle a cru ne pas pouvoir participer avec son problème au dos.

Broeders a tenté 5,90 m

Même sentiment du côté de Ben Broeders, sacré à la perche avec un saut à 5,75 m avant de tenter… 5,90 m, une barre ni plus ni moins synonyme de record de Belgique!

"Je suis sûr d’avoir cette hauteur dans les bras et dans les jambes. Après un saut de réglage à 5,30 m, je me suis retrouvé seul à 5,60 m et j’ai pu gérer mon concours. C’est ainsi que j’ai franchi 5,75 m au deuxième essai. Ensuite, mes trois tentatives à 5,90 m sont intéressantes, même si j’ai dû me battre avec le vent, tourbillonnant. Ce qui est sûr, c’est que je suis régulier et que ça devrait sortir tôt ou tard."

Et pourquoi pas, dès lors, au Mondial, à Eugene?