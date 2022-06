Mieux même, trois Belges sont descendues sous les 52 secondes, Helena Ponette (51.93) devançant de justesse Camille Laus (51.96) pour la médaille d’argent.

À 26 ans, Naomi Van Den Broeck a prouvé qu’on pouvait compter sur elle pour le relais, à défaut d’avoir réussi le minimum européen (pour trois petits centièmes…).

"J’ai saisi ma chance! Cette finale, j’y pensais depuis un an. Et ce titre, je le voulais vraiment. Je suis donc partie à fond pour ne pas avoir de regret et, dans la dernière ligne droite, j’avais encore assez d’énergie pour signer ce chrono."

Si, en 2021, Naomi a créé la surprise, ce n’est plus le cas. "J’avais moins de pression que l’an dernier car, à l’époque, je jouais ma place au sein des Belgian Cheetahs en vue des Jeux de Tokyo. Le fait de pouvoir courir plus libérée m’a bien aidée. Et puis, je me suis également accordée une année sabbatique dans mes études."

Naomi Van Den Broeck étudie effectivement la… Médecine en Norvège! "J’ai réussi mes deux premières années. Je suis donc théoriquement en troisième. Mais j’ai mis mon parcours scolaire provisoirement entre parenthèses pour me consacrer à 100% à l’athlétisme. Et j’espère bien que les résultats suivront."

Sous contrat avec l’Adeps, Naomi devra choisir au terme de cette année. "Oui! Ils sont très stricts en Norvège. Et le choix sera délicat car, ce dont j’ai envie, c’est des deux: étudier la Médecine et pratiquer l’athlétisme!"

En tout cas, elle a illuminé, de sa foulée et de son sourire, la piste gantoise. Et elle n’a fini de nous étonner.