Kayembe: «Une position intéressante à l’avenir»

"On était bien. Nous repartons sur de bonnes bases. C’était important de rejouer et retravailler les automatismes. Tout le monde a respecté le programme physique que l’on nous a donné pendant les vacances et ça se sent", réagissait Joris Kayembe.

«J’ai été beaucoup baladé dans ma carrière»

Délaissant son habituel couloir gauche au profit de Mbenza, l’ancien Diable a évolué dans un rôle inédit de défenseur central.

"J’ai été beaucoup baladé dans ma carrière. C’est ma force de savoir m’adapter partout. J’ai les qualités pour créer des actions offensives mais c’est une position intéressante à l’avenir. Quand je vois mon ami Clinton Mata qui s’est adapté à cette position-là. On dit souvent qu’on a le même profil."

Pas question pour autant aux yeux d’Edward Still d’imaginer pour son élément une reconversion en vue de l’exercice à venir. Ce sont les circonstances qui ont dicté ce choix, Ozornwafor ayant démarré sa préparation plus tard. "Je mettrai en avant l’état d’esprit de Joris, saluait Edward Still. Quel plaisir de bosser avec une personne aussi ouverte d’esprit, avide d’apprendre malgré son énorme parcours. C’est un cadre du vestiaire. C’est de circonstance qu’il a évolué là car seul Knezevic et Andreou ont fait toute la semaine mais cela représente une opportunité d’apprendre. De cette façon, on améliore la force du collectif."

Une opinion partagée par le principal intéressé même s’il ne se ferme pas la porte dans le futur. "Ça peut-être une option. J’essaye de m’améliorer partout où je joue. Cette position, je la vois maintenant autrement. C’est même bénéfique car quand je rejouerai piston, je vais savoir comment mieux me déplacer pour avoir plus facilement le ballon. C’est très important."

C’est aussi à ça que sert la préparation.