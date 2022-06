Nafi Thiam en piste à la longueur ce samedi

Nafi Thiam va entrer en lice ce samedi aux championnats de Belgique avec le concours de saut en longueur qui précède une participation au 100m haies le lendemain. « Vous le savez bien, je n’ai pas d’attentes particulières en termes de résultat », dit la double championne olympique des épreuves combinées, qui avait sauté à 6,54m (+2,4 m/s) à Leiden le 11 juin dernier. « J’en suis vraiment au stade de la préparation pour les championnats du monde, donc ce que je recherche, ce sont des sensations. J’espère me sentir un peu mieux à chaque sortie, enregistrer de petits progrès chaque fois. Après le meeting de Liège, il me restera dix ou quinze jours afin de traiter les informations que l’on aura récoltées. J’aurai alors fait deux fois la longueur et la hauteur, ainsi que quatre fois les haies. Avais-je besoin de beaucoup de répétitions ? J’ai fait les haies autant que c’était possible, surtout parce qu’il n’est pas difficile de trouver une course à mon niveau en Belgique, alors que ça l’est davantage dans une autre épreuve comme la hauteur ou la longueur où j’ai un niveau plus élevé… » L.M.