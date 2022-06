Les Lions passent en quarts par la grande porte

La crispation au sein du jeu belge, sans doute liée au prestige et à l’enjeu du match, a été perceptible en début de partie. En outre, les Lions se sont mis en difficultés en accumulant vite des fautes, parfois sifflées sévèrement par le duo arbitral. Mais pas de quoi les déstabiliser. L’expérience de Nick Celis a été précieuse pour trouver des petits paniers plein de malice sous l’anneau. Tandis qu’un dunk puissant de Bryan De Valck sur la tête de son adversaire a servi de détonateur pour enflammer le public déjà bien chauffé par les rayons du soleil.

Et la température est encore montée d’un cran dans les derniers instants. Alors que la Belgique était menée 15-17 dans la dernière minute, Thibaut Vervoort égalisait via un magnifique shoot primé (son troisième du match). Les USA repassaient devant dans la foulée mais Nick Celis arrachait la prolongation sur la dernière attaque belge. La règle est simple dans ce cas: la première équipe à scorer 2 points gagne le match. C’était chose faite lorsque Thibaut Vervoort s’est retrouvé à la ligne des lancers francs suite à une faute adverse. Son bras ne tremblait pas et envoyait les Lions au tour suivant.

"C’est génial de réaliser une telle performance dans une telle ambiance , déclarait Maxime Depuydt à la sortie du terrain. Cette victoire face aux USA est un match référence pour nous. Malgré nos problèmes de fautes, on a su rester focus et costauds jusqu’au bout. Les Américains possèdent de solides individualités qui peuvent allumer de partout, en plus d’être puissants dans l’un contre un, mais sur le plan collectif nous étions au-dessus.”"

De quoi booster encore un peu plus la confiance pour la suite et affirmer les ambitions. "Tout est possible. On veut gagner tous nos matchs. On ne pouvait pas se faire éliminer au premier tour devant notre public. Je sens que l’équipe monte en puissance et moi aussi, on s’adapte de plus en plus les uns aux autres. Physiquement, malgré la lourde chaleur, je me sens même de mieux en mieux. Et mentalement, cette victoire est importante aussi."

Pour l’honneur face à l’Autriche

Suite à la victoire de la Slovénie dans la foulée face à l’Autriche, les Lions étaient déjà assurés de la première place dans le groupe D avant même d’affronter les Autrichiens en soirée. Mais ils ont mis un point d’honneur à préserver leur brevet d’invincibilité même si ce fut compliqué. Vervoort s’est encore une fois montré décisif dans les derniers instants à distance pour offrir une quatrième victoire à la Belgique. Direction les quarts de finale donc. Ce sera samedi à 17h30 face au vainqueur du barrage entre le le 2ede la poule B et le 3e de la poule C.