Il n’est toutefois pas à Anderlecht pour rigoler. Il ne faudra pas espérer voir le coach danser devant la tribune de sitôt. Son objectif n’est pas d’être un amuseur public mais d’atteindre un objectif: un trophée. La seule chose qui lui manque dans sa carrière aussi folle qu’exceptionnelle sur le sol belge.

Les résultats

«J’ai directement dit qu’on devait jouer le titre avec l’Union et je ne changerai pas de discours»

Nous lui avons rapidement posé la question des objectifs définis avec la direction. Il a d’abord botté en touche, préférant parler de fond de jeu et de continuité. Ce ne sont pas les raisons de sa venue. Le choix de Wouter Vandenhaute s’est porté sur Mazzù pour sa capacité à obtenir des résultats. Et ça commence dès samedi face à Saint-Trond lors du premier match amical. "Tous les matchs sont importants, dit-il. J’ai déjà tenu ce discours devant le groupe. Amicaux, matchs de Pro League ou Coupe d’Europe, je veux tout gagner."

Un discours qu’il partage avec Vincent Kompany, son prédécesseur. À une différence près: il ne se cache pas. Kompany parlait d’une obligation historique qui n’avait plus cours vu les finances, Felice Mazzù veut des titres dès cette saison. "Effectivement, je serai heureux d’obtenir le titre cette saison. Anderlecht doit toujours avoir cette ambition. Et ce ne sera pas une première pour moi. Demandez à mes joueurs à l’Union: j’ai eu l’ambition d’être champion dès le premier jour. Je ne changerai pas de discours, d’autant plus que je suis désormais à Anderlecht."

Le jeu

«La priorité est de former un vrai groupe»

Qui dit Anderlecht, dit football offensif. Un style qui ne définit pas à 100% Felice Mazzù. Le nouveau coach veut toutefois s’adapter aux attentes du club. René Weiler a beau avoir remporté le dernier titre des Mauves (en 2017) via un football de reconversion, ce n’est pas du tout le projet du Carolo. "Je veux rejoindre la culture du club et son statut. Je souhaite déployer un football offensif avec une continuité dans le projet que Vincent Kompany a mis en place de belle manière. J’y ajouterai également mes idées en respectant la philosophie du club. Le but n’est pas d’enlever ou de rajouter quoi que ce soit par rapport à ce qui a été fait mais chaque coach est différent dans sa manière de jouer et de penser. J’aménagerai mon style et mon système en fonction des profils à disposition. Nous en sommes au tout début; on verra quand je pourrai mettre tout en place."

Le joueur est au cœur du projet Mazzù. Le groupe de joueurs, plus précisément. Connu pour ses qualités de people manager, le T1 veut d’abord "mettre en place une cohésion globale et former un vrai groupe" avant de peaufiner le jeu.

La formation

«Trouver l’équilibre entre les jeunes et les résultats»

Il n’avait jamais connu des telles conditions de travail. Le complexe de Neerpede fait partie des plus complets du pays. "C’est extraordinaire, dit-il. Vu les conditions de travail, je ne pouvais que commencer sur un sentiment positif. Le fonctionnement du club, la confiance qui m’a été accordée par la direction, les moyens mis en place et la qualité du noyau font qu’il était difficile de rêver mieux."

Cet outil est aussi la vache à lait d’Anderlecht. Le business plan de Peter Verbeke se base sur deux axes: un bon recrutement et une bonne formation. Avec un même objectif: remplir les caisses. Felice Mazzù devra travailler avec des jeunes du cru et leur faire passer un cap. "L’objectif est de continuer dans la même voie. Le projet des jeunes reste en place. Je suis toutefois conscient de devoir trouver un équilibre entre lancer des jeunes et obtenir de bons résultats. J’ai déjà pu avoir un aperçu des qualités de tous les talents présents et j’ai eu la confirmation que j’étais face à une équipe qui avait envie d’accueillir mon message."

Son staff

«Gillet représente les valeurs d’Anderlecht»

Pour faciliter son intégration, Mazzù a deux armes: Samba Diawara et Guillaume Gillet. Le premier était déjà l’un de ses hommes de confiance à Charleroi et sera l’une clé pour aider les jeunes à franchir la dernière étape chez les grandes. Le T2 s’est déjà montré très impliqué lors de l’entraînement. Tout comme Thibaut Meyer, le préparateur physique, qui a distillé ses consignes en français et en anglais.

Guillaume Gillet, récemment promu T3, s’est posté en observateur. L’ancien joueur du RSCA doit d’abord appréhender son nouveau rôle avant de pouvoir avoir l’impact que Mazzù attend de lui. "Nous avons discuté avec Guillaume et Peter (Verbeke). Je voulais une personne de plus dans mon staff. Il était ici pour jouer avec les U23 et se lancer doucement dans le coaching. J’ai vu en lui la bonne personne pour pouvoir rentrer dans mon staff. Il a été quatre fois champion avec ce club et en représente les valeurs et la culture. Il sera important dans le cheminement de l’équipe."

La pression

«J’ai tiré beaucoup de leçons de Genk»

Il écoutera attentivement les conseils de Guillaume Gillet. Notamment sur la manière de fonctionner dans un club aussi suivi qu’Anderlecht. Lors de sa seule expérience dans un club du G5, à Genk, Mazzù n’a pas convaincu. "J’ai tiré beaucoup de leçons de cette période. Et je l’ai fait directement après. Je suis un autre homme désormais. Différent de celui de Genk mais en étant revenu le même que lors de la période précédente (NDLR: à Charleroi)."

Son temps de réflexion avant de signer n’a, pour cette raison, pas été long. "Les deux années passées à l’Union ont été extraordinaires mais quand Anderlecht, le plus grand club de Belgique, te contacte, la décision se fait naturellement. Je sais qu’il faudra gérer la pression mais je l’accepte. J’absorbe les critiques et essaie d’apprendre et de progresser. C’est la vie d’un coach."

La relation avec les fans

«Je suis conscient de remplacer une icône»

La pression viendra également des tribunes. Le départ de Vincent Kompany n’a pas été digéré par certains fans. La nomination de Felice Mazzù dans la foulée n’a pas aidé à faire passer la pilule.

Intelligent, Mazzù a souligné le statut de son prédécesseur. "Je suis conscient de remplacer une icône du football belge. Vincent Kompany a porté la Belgique comme joueur et a eu une carrière dans un des meilleurs clubs d’Europe. Il n’est pas facile de le remplacer. Je comprends l’admiration et l’amour du public à son égard. J’ai beaucoup de respect pour lui. Je comprends que le public soit dans l’attente et la déception de voir partir Vincent."

Les fans de l’Union auront encore plus de mal à accepter son choix. Il était le symbole du retour des Bruxellois au premier plan. "Je comprends leur déception. Nous avons vécu deux belles années et avions une relation forte. Je peux concevoir que notre séparation soit une déception. Après, c’est aussi ça le football."

Le mercato

«Des profils qui rentrent dans mes idées»

Felice Mazzù devra compléter son effectif afin d’être prêt pour un début de saison programmé dans un mois. Anderlecht a réalisé deux achats avec notamment Ishaq Abdulrazak, un profil taillé pour un système à trois défenseurs. "On discute avec la direction. Peter Verbeke est très ouvert au dialogue et j’ai une très bonne connexion avec lui. Certains nouveaux profils arriveront et ils rentreront dans mes idées de jeu et celles du club."

Un des renforts pourrait se nommer Adrien Trebel. "C’est une possibilité", dit Mazzù au sujet du Français, mis de côté par Kompany. "Adrien est là. Il va démarrer ses entraînements avec nous et jouera les amicaux. Nous verrons ensuite, comme pour le reste du noyau, où il en est et ce qu’on décide à son sujet."