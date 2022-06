Deila, le coach du Standard, veut une équipe plus compacte

Car l’entraîneur norvégien n’a pas essayé de faire passer la victoire à Manage (1-4) comme une formalité. S’il a été satisfait du comportement de son groupe, dans l’attitude, il a plus mis en évidence les lacunes, pour mieux pointer les thèmes qu’il faudra travailler dans les prochains jours, avant les deux matchs amicaux à venir, contre Saint-Trond mardi, puis le RDWM samedi prochain.

"On doit être plus compact, jouer en bloc" , a-t-il observé. "En première période, on a laissé trop d’espaces, défensivement. C’est une question de discipline, mais aussi une nécessité, pour les joueurs, de comprendre ce qu’on demande. En deuxième mi-temps, c’était mieux. On a été plus compact, et mieux organisé."

Et c’est en deuxième période que le Standard a fait la différence.

Noë Dussenne confirmait que le travail défensif, et le repositionnement, doit être bien fait pour éviter d’être pris de vitesse, comme cela a pu être le cas en première période. "Si on fait tous le travail de repositionnement, cela ira bien. Cela se travaille."

Debout pendant tout le match, Deila a beaucoup observé, a repositionné quand c’était nécessaire, ou a pris un joueur à part, pendant les pauses boissons, pour faire passer les consignes. Il n’était pas dans le rappel des consignes permanent, plutôt dans un rôle d’observateur. "Cela fait dix jours qu’on travaille ensemble, on apprend encore à se connaître", note Deila, qui a entamé son tour des entretiens individuels. "J’ai vu quinze joueurs, et je veux voir les autres avant le stage (aux Pays-Bas, du 4 au 10 juillet). Il est important d’échanger nos attentes, de discuter des objectifs."

Dussenne, qui est passé le deuxième dans le bureau de l’entraîneur, glissait: "C’est important d’avoir ces rendez-vous, et le coach ne veut pas seulement échanger sur le sportif. Il veut aussi en savoir plus sur nous, en dehors du terrain. Si tu es bien dans la tête, tu seras bien sur le terrain."

Le management de Deila, manifestement porté sur le relationnel, sera un point important, pour des Rouches qui doivent encore se redresser après une saison passée très compliquée. "On sent qu’il y a une nouvelle dynamique", explique encore Dussenne, qui apprécie le travail à l’entraînement. "On travaille dur, physiquement, mais on le fait avec ballon."

Deila savait que son groupe serait éprouvé après dix jours intensifs, sur un plan physique. Il apprécie l’implication, et veillera dès lors à ce que les consignes soient respectées, et que le message passe. Jeudi soir, par exemple, Calut a souvent été rappelé à l’ordre, pour se repositionner.

Au sujet de la qualité de son noyau, et des renforts potentiels à cibler, Ronny Deila ne voulait pas trop s’avancer. "On va encore voir, on attend les retours des internationaux, aussi. Si on prend des nouveaux joueurs, ce seront des jeunes, qui apportent quelque chose en plus."