Thierry Van Cleemput, directeur technique de l'AFT : « Même David a souffert de la comparaison avec Justine et Kim »

Depuis, les performances remarquables d’autres joueurs et joueuses noir-jaune-rouge passent comme banales. Et c’est injuste. Pour certains, ne retrouver que le seul David Goffin et quatre filles dans le top 100 mondial illustre la mauvaise passe que connaît le tennis belge. Pour d’autres, dont la vision est plus optimiste, voir Sofia Costoulas et Gilles-Arnaud Bailly participer à des finales de Grands Chelems chez les juniors prouvent que notre tennis et sa formation tiennent toujours la route dans un univers où la concurrence est de plus en plus féroce.

Directeur technique de l’AFT (association francophone de tennis) depuis un peu plus de deux ans, l’ancien entraîneur de David Goffin, Thierry Van Cleemput, ne veut tomber dans aucun des deux extrêmes avec dans sa bouche un discours limpide et vrai.

Thierry Van Cleemput, vous êtes revenu à l’AFT depuis 2020 comme directeur technique. Comment jugez-vous le travail mis en place?

2020, cela correspond au Covid-19. Nous avons été forts impactés et il n’a pas été possible de mettre en place tout ce qu’on voulait. Je ne juge pas ce qui a été fait dans le passé. Ma seule manière de travailler, c’est de me concentrer sur ce que je réalise. Et je ne vais pas faire une évaluation de mon travail car ce n’est pas mon style. Mais, à mes yeux, il est possible d’encore faire rayonner la Wallonie dans le monde du tennis. Cela va être très difficile et on va connaître une traversée du désert, malheureusement, par rapport à ce qu’on a connu.

À cause de quoi?

Je ne dis pas qu’il n’y a pas de talents dans notre pays. Et je considère qu’il faut avoir de l’ambition. L’objectif est aussi de faire évoluer les mentalités en haussant le niveau d’exigence. Je pense qu’une petite entreprise wallonne comme l’AFT doit avoir des ambitions, des critères précis dans son quotidien et ne pas être jugée seulement sur les résultats mais bien sûr l’esprit et sur ce qui est créé. Il faut développer notre travail pour être prêt quand un talent va passer.

Pour ne plus dépendre du passé, il faudrait idéalement un cycle de combien d’années?

Logiquement huit ans mais en fait, c’est une décennie. C’est la moyenne qu’on a connue à l’AFT depuis l’ouverture du sport-études il y aura bientôt trente ans. On a connu trois générations différentes pendant cette période. On ne peut pas se comparer à des énormes machines comme les fédérations française, italienne, espagnole, américaine ou anglaise. Ce sont des machines de guerre. Il faut être sérieux dans les comparaisons; l’AFT, c’est une grosse école de tennis au-dessus d’autres écoles de tennis. C’est simple. Nous sommes l’équivalent de la Ligue des Flandres en France.

Comment juger la réussite alors?

La vraie réussite, elle passe par le circonstanciel. On ne sait pas aller mesurer l’ADN d’un enfant pour voir s’il est fait pour le haut niveau. Ce serait inhumain. Pour atteindre le sommet, c’est un chemin long, compliqué et souvent imprévisible. Notre vocation est de remettre des niveaux d’exigence chez les petits et de les former techniquement. Chez les plus grands, on a pour vocation de ne pas leur faire gâcher leur vie en arrêtant l’école mais en leur permettant de recevoir le plus haut pourcentage d’un programme. Moi je dis 70-75%. Il faut continuer de cette manière tout en les développant physiquement et en leur apprenant à «savoir être»: en dehors et sur un terrain. Et la seule méthode pour y arriver, c’est de vivre sur les courts avec eux. Sinon, cela ne fonctionne pas.

Et après?

Si on arrive à réaliser correctement notre travail, nous aurons des bons juniors au niveau international. On n’y est pas encore car il n’y a que Gilles-Arnaud Bailly actuellement. Il vient d’une autre filière que l’AFT mais on le soutient car nous avons un bon contact avec sa structure. Quand nous aurons atteint cela, une nouvelle étape commencera. Et dire à ce moment-là qui va réussir ou pas, c’est quasiment impossible.

Vous parliez d’une traversée du désert. Que vouliez-vous exprimer par cela?

Pour le grand public, il faut un porte-drapeau, un fer de lance qui va gagner des Grands Chelems. Même David Goffin, qui réalise une carrière remarquable, souffre encore de la comparaison avec Justine Henin et Kim Clijsters. Ce n’est pas facile pour nos jeunes joueurs comme Raphael Collignon (20 ans/ATP 538) ou Gauthier Onclin (21 ans/ATP 467) car on attend beaucoup d’eux. On peut certainement les amener dans les tournois Challenger mais là, personne ne peut dire comment ils vont réagir. À ce niveau, on parle de joueurs pros qui tournent autour de la 300e place mondiale.

Un niveau qui n’est pas suivi par le grand public?

Cela ne représente rien pour le grand public mais sportivement c’est faux. Vous savez, même un garçon qui entrerait dans le top 100 on entendrait dire que ce n’est pas terrible, qu’on ne fait rien. Mais c’est faux là aussi. La concurrence pour atteindre un tel classement est énorme. Et un critère supplémentaire pour nous, c’est qu’on ne veut pas leur retirer la possibilité de suivre un cursus scolaire. C’est compliqué. Je rappelle quand même que des personnes voulaient se séparer de David Goffin quand il avait 15 ans. Qu’il fallait le mettre dehors. Je n’étais pas d’accord avec eux et je pense que j’avais raison.

Quelle est la recette pour amener le plus de joueurs dans les Challengers?

On a terminé le travail de détection, de formation des petits et de la mise en place du tennis-études pour les amener chez les juniors. Et là, on ne le signale pas assez mais l’ITF a changé ses règles. C’est devenu très difficile de grimper au ranking. Il faut gagner beaucoup plus de tournois que dans le passé pour l’améliorer. Au final, le niveau n’est pas si différent entre les Futures et les Challengers. La pyramide est là mais c’est devenu compliqué d’avancer et de gravir les échelons.

Il faut donc se montrer patient?

Nous n’aurons pas du jour au lendemain des joueurs au premier plan médiatique. On doit travailler dans la sérénité et on ne pourra pas aller plus vite que ce qu’on a comme matière première. C’est-à-dire la qualité des joueurs. Je ne suis pas pessimiste. Nous ne nous retrouvons pas avec moins de talent que dans le passé. Je suis aussi partisan d’un travail en commun avec les autres fédérations ou structures. Je serais un sinistre idiot en disant que le centre de Mons est le seul outil performant en Belgique. Pour rappel, je suis engagé par l’AFT et pas juste le centre de Mons donc je dois défendre l’ensemble du tennis wallon. Si quelqu’un performe bien dans une autre structure, qui suis-je pour empêcher notre fédération de collaborer ou d’aider ce joueur? Pour collaborer, on ne peut pas passer par une autre forme que le dialogue et l’échange. Ce qui m’intéresse, c’est que cela fonctionne pour les joueurs francophones et belges. Retrouver en Belgique des fédérations et des académies privées, c’est un équilibre important. Cela amène tout le monde à se remettre en question.

Pour le bien du tennis belge et l’attrait qu’il peut avoir auprès des jeunes, il faut donc absolument que David Goffin continue à son niveau le plus longtemps possible?

Oui, bien sûr. Quand j’ai travaillé avec David, je dois l’avouer, on a souvent eu des frustrations par rapport à la lecture de certains commentaires qui venaient du grand public. C’était toxique. La présence de David et d’Elise Mertens au plus haut niveau pendant encore quelques années est fondamentale pour conserver une continuité dans le tennis belge. Quand j’ai commencé avec David en 2014, j’étais triste de ne pas retrouver deux compatriotes devant et derrière lui. Cela l’aurait boosté et son évolution aurait été plus rapide. Et à l’heure actuelle, David est loin d’être un joueur fini. Avec un peu de confiance, il peut toujours réaliser de belles performances.

Le chemin qui mène des joueurs, comme Martin Katz ou Pierre-Yves Bailly, vers les universités américaines, vous en pensez quoi?

C’est un choix et je ne peux pas être contre car je suis jaloux du système de ces universités. Je vois que les nations qui performent au plus haut niveau dans le sport sont des pays où le sport universitaire est fort développé. J’aimerais bien que cela puisse se réaliser en Belgique mais c’est une utopie.