Witsel en route pour l'Atletico Madrid : la 3e va-t-elle être la bonne pour Diego Simeone?

Le nom du Diable n’a pas pour autant disparu du cahier d’El Cholo. D’autant plus que Witsel avait aussi joué un mauvais tour à un de ses plus grands admirateurs en ouvrant la marque lors d’une large victoire (4-0) de Dortmund contre l’Atlético en 2018-2019. Si l’humiliation avait coûté une place en huitièmes aux Madrilènes, Simeone tient enfin son milieu, près de huit ans après être tombé sous le charme de son intelligence de jeu et de sa sérénité balle au pied.

D’après plusieurs sources, dont la RTBF, Witsel, laissé libre par Dortmund, est attendu ce lundi dans la capitale espagnole pour passer ses examens médicaux dans un premier temps puis apposer sa signature sur un contrat. Dont les conditions temporelles restent sujettes à négociations. L’Atlético, qui a également étudié l’alternative Carlos Soler pour compléter son entrejeu, proposerait au Liégeois un contrat de 12 mois avec une année supplémentaire en option. D’après "Marca" , le joueur et son entourage prôneraient un accord assurant deux ans minimum.

À Madrid, le départ d’Hector Herrera (en MLS) a ouvert la porte pour Witsel. Numériquement, le Diable de 33 ans remplacera le Mexicain dans le groupe de Simeone. Si Herrera a à peine disputé plus d’un millier de minutes l’an dernier, le milieu formé au Standard espérera forcément jouer davantage. À ce titre, il faudra probablement lutter avec le Français Geoffrey Kondogbia pour une place dans le onze de base. "Peut-être arrive-t-il trop tard" , a titré "Marca" ce dimanche, en marge de son arrivée au Metropolitano.

Cité en Turquie, en MLS ou encore en Bundesliga lors des derniers mois, Witsel aurait tout autant pu prendre la direction de Marseille. Durant la récente fenêtre internationale, il a même confirmé que les contacts étaient établis avec le club phocéen. À la recherche d’un remplaçant pour Boubacar Kamara parti à Aston Villa, l’OM avait d’ailleurs comme intention de proposer un contrat de deux années à plat avec l’option de prolonger le séjour d’une année. Marseille aurait été synonyme de garantie de temps de jeu pour Witsel. À quelques mois de la Coupe du monde.