Max Verstappen était particulièrement soulagé de rallier l’arrivée du GP du Canada en vainqueur. Tout autre résultat aurait été une contre-performance pour le Hollandais, seul sur sa planète depuis le début du week-end. Mais dimanche, le champion en titre a dû se jouer d’un Carlos Sainz particulièrement coriace. Gagner est pratiquement une surprise pour lui quand on sait à quel point l’Espagnol fut menaçant en fin d’épreuve. "Sainz mais aussi Charles Leclerc étaient particulièrement rapides pendant la course. Ils étaient plus véloces que nous , commente Max. C’était très excitant à la fin. J’ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Si les Ferrari avaient été devant nous au départ, il aurait été très difficile de les rattraper pendant la course. Mais j’aurais préféré être dans la position du chasseur."

Certes, Sainz devra encore attendre pour décrocher sa première victoire mais il a démontré que Ferrari pouvait compter sur lui pour prendre le relais de Leclerc en fonction des circonstances. "J’étais à fond tout le temps , commente le Madrilène. Je donnais le maximum et poussais le boost de la batterie dans ses derniers retranchements. Le positif est que nous étions plus rapides que Max et que nous avons fait de bons arrêts et une bonne stratégie."

Pour Lewis Hamilton, finir troisième, devant son équipier George Russell, est une délivrance, lui qui est malmené depuis Djeddah. "Cela fait du bien , commente LH44. Les Ferrari et les Red Bull sont toujours devant mais nous nous rapprochons. Je ne m’attendais pas à un tel résultat en arrivant ici."

Et si Montréal marquait le réveil de King Lewis? De quoi enthousiasmer les fans anglais pour Silverstone…