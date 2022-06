Les Red Panthers gagnent 1-4 en Angleterre: « Nous méritons un 8,5 ou un 9 sur 10 »

L’association D’Hooghe-Sotgiu a tenu ses promesses. Sotgiu a sorti quelques tirs alors que D’Hooghe a réalisé un arrêt sur stroke.

La défense a à nouveau prouvé sa solidité en muselant "Howard and co", à l’exception de la fin du troisième quart. En réalité, les Reds ont perdu pied à partir du moment où Brasseur puis Puvrez ont pris une carte verte.

"Nous avions déjà vécu une situation pareille. Quand nous sommes à 9, nous devons moins nous précipiter et plus garder la balle", reconnaîssait Justine Rasir.

Howard en profitait pour réduire l’écart (1-3). C’est à ce moment qu’Englebert concédait un stroke. L’arrêt d’Aisling D’Hooghe était sans aucun doute le tournant du match. "Cet arrêt est crucial, insiste Justine Rasir. Il change le match. À 2-3, nous aurions plus stressé. Nous avons vécu cinq minutes compliquées car nous nous sommes énervées. La défense était moins réfléchie. Mais cet arrêt nous a boostées."

Mieux, les Reds ont gommé leur erreur principale de samedi. En effet, elles ont remis une couche d’énergie en plus dans le dernier quart. "Samedi, nous ne manquions pas d’énergie. Nous nous sommes préservées, ce qui n’était pas nécessaire. Nous devons toujours tout donner."

Le milieu a récupéré comme à son habitude de nombreuses balles. Rasir, qui oscille entre les lignes, a montré la réussite offensive des Panthers en plantant deux buts dont les vidéos feront le tour de la toile. "J’ai inscrit mes deux premiers buts en Red Panthers; cela m’enlèvera de la frustration avant la Coupe du monde. Je ne suis pas une grande buteuse, même en club. Alors, j’ai été surprise. En plus, je pensais que l’arbitre allait siffler une faute juste avant. Et puis, je marque un doublé."

À ce beau bulletin, les Belges ont rajouté un but sur pc et surtout une cohésion globale remarquable. Ces Reds s’amusent sur le terrain et cela se voit. "On a vraiment pris du plaisir en récupérant beaucoup de balles. Notre énergie était bonne. Je nous mettrais un 8,5 ou un 9 sur 10. Nous avons connu cinq ou six minutes compliquées, ce qui est honorable face aux quatrièmes mondiales. Nous avons profité de la Pro League pour nous montrer et pour peaufiner notre jeu d’équipe. Tout le monde se sent à l’aise sur le terrain."

Le week-end prochain, elles joueront face aux USA, à Den Bosch, leurs deux derniers matchs avant le Mondial.