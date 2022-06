Les 23 Red Flames pour l'Euro sont connues : la sélection comporte quelques risques

Même si tout peut encore changer pour ce quintet. Car jusque lundi, date limite pour transmettre la liste à l’UEFA, le staff peut encore effectuer des changements, Serneels l’a d’ailleurs répété plusieurs fois ce lundi. Et quand on voit l’état de certaines joueuses, on se dit qu’il pourrait y avoir une petite chance pour les cinq réservistes.

La surprise Ella Van Kerkhoven

La première grosse surprise, c’est clairement la présence d’Ella Van Kerkhoven. L’attaquante, qui a aussi annoncé son transfert d’Anderlecht vers OHL ce lundi, n’a plus joué en match depuis mars et le début des play-off avec Anderlecht, avec qui elle avait d’ailleurs marqué contre Genk et Bruges, alors qu’elle revenait déjà à l’époque d’une très longue blessure aux ligaments croisés. D’ailleurs, son dernier match avec les Flames remonte aux dix minutes prestées en Allemagne en amical en février 2021.

"Jeudi et dimanche, elle devrait jouer. Pour certaines joueuses, ce dont j’ai besoin aujourd’hui, c’est qu’elles aient du temps de jeu", confie Ives Serneels. "On a parlé avec Ella, elle sait que c’est jour par jour avec elle. On lui a expliqué notre idée. Le but est qu’elle soit prête le 10 juillet pour notre entrée en lice contre l’Islande. Comme toutes les joueuses. Il faut tout de même noter que les joueuses blessées de longue date ont, toutes, réalisé un travail fantastique."

Avec Kassie Missipo et Elena Dhont, elle formera donc le trio des revenantes, des joueuses sur lesquelles on n’aurait pas misé un Euro il y a trois mois encore.

Cette liste montre surtout le peu de largesse dont dispose le staff dans ses choix et qui doit donc reprendre des joueuses blessées, ou en manque de rythme, pour aller à l’Euro au détriment de joueuses en meilleure forme et qui sortent d’une saison pleine mais qui, intréquement, n’ont pas (encore?) le niveau.

Lenie Onzia, retraite avancée

La présence de Kassandra Missipo a d’ailleurs éjecté Lenie Onzia de la sélection. La joueuse de 33 ans voit là sa carrière prendre fin plus tôt qu’espéré. Bientôt maman pour la deuxième fois, la joueuse d’OHL avait annoncé ranger ses crampons au terme de la saison, ce sera donc avant l’Euro. "Comme elle est réserviste, on célébrera sa grande carrière plus tard. Mais elle le méritera pour toute sa carrière."

Le choix de ne pas reprendre Lenie Onzia, dont l’expérience aurait peut-être apporté quelque chose au groupe, s’inscrit dans la "recherche d’un équilibre à chaque position et dans le groupe en général". "Sur chaque ligne, nous avons établi un classement et Lenie avait des concurrentes mieux classées. C’est la même chose pour Jassina Blom (NDLR: attaquante). Elle est blessée mais ce n’était pas le premier critère dans sa non-sélection."

13 novices, deux francophones

Dans l’effectif, elles seront 13 sur 23 à découvrir l’Euro (Lichtfus, Kees, Tison, Tysiak, Vangheluwe, Delacauw, Minnaert, Missipo, Vanhaervemaet, Dhont, Eurlings, Van Kerkhoven, Wijnants). Dont les deux francophones Lisa Lichtfus et Charlotte Tison. Si la première, en tant que troisième keeper était quasiment assurée d’être du voyage, la présence de Tison fait partie des petites surprises même si elle montait en puissance depuis la deuxième partie de saison avec Anderlecht. "Je ne m’y attendais pas", s’enthousiasmait la récente diplômée en économie. "J’étais un peu stressée mais quand le coach me l’a appris ce lundi matin, j’étais super heureuse, super excitée. Il était content de ma saison à Anderlecht, de ma préparation aussi."

Habituée à jouer les seconds couteaux en équipe nationale, elle vient toutefois avec de l’ambition. "Je suis réaliste sur ma place dans le groupe des défenseuses mais je suis là aussi pour compliquer les choix du coach et la vie de Laura et Amber. Je vais tout donner, m’entrainer le mieux possible, ça les rendra meilleures et moi aussi."