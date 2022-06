La déception légitime de Tim Wellens

Mauro Schmid, coéquipier de Lampaert, était le leader avant la dernière étape de ce Tour de Belgique, classé dans le même temps que Tim Wellens. Ce dernier semblait avoir fait le plus dur en devenant le leader virtuel ce dimanche, après avoir remporté le premier des trois sprints intermédiaires du kilomètre en or, glanant trois précieuses secondes. Mais il n’a plus terminé dans les trois premiers des deux autres sprints intermédiaires tandis que son rival suisse y a empoché trois nouvelles secondes. Les deux hommes étaient à nouveau dans la même seconde, avec un avantage pour le coureur de Quick Step Alpha Vynil, qui remporte le Tour de Belgique.

Yves Lampaert a logiquement été disqualifié. Une maigre consolation pour Tim Wellens, car cela ne change absolument rien pour la victoire finale.

"Je suis très déçu de passer si près de la victoire finale , a-t-il commenté, la voix remplie d’émotion. Nous avons tout fait pour arriver dans une position parfaite au Kilomètre en or. Arnaud De Lie m’a parfaitement lancé dans le premier sprint, et j’ai pu prendre trois secondes de bonifications. La tactique était de tout miser sur ce premier sprint intermédiaire. Ensuite, je devais prendre la roue de Schmid. Tout allait très bien après le premier sprint mais cela a dérapé par la suite. La manœuvre de Lampaert m’a coûté la victoire finale. Il a été disqualifié mais cela ne change rien…" Il est, donc, resté digne dans ses déclarations.

A-t-il aussi perdu le tour de Belgique samedi, quand il était dans la bonne échappée de l’étape reine et n’a pas pu répondre au démarrage victorieux de Quinten Hermans, dans la fournaise du Mur de Durbuy, où Mauro Schmid a terminé juste devant lui? "Peut-être, ou peut-être que je l’ai perdu dans le contre-la-montre, si j’avais été une demi-seconde plus rapide…, répond le puncheur limbourgeois. Je suis déçu, d’autant plus que l’équipe avait réalisé un super boulot. Nous pouvons être fiers. De mon côté, je peux avoir confiance en vue du Tour de France."

Sur lequel il tentera de remporter une étape, pour rentrer dans le cercle fermé des vainqueurs d’étape sur les trois Grands Tours.

Si la déception était légitime dans le clan des Lotto-Soudal, la joie était vive chez les Quick Step Alpha vynil, avec la victoire finale de Mauro Schmid (un Suisse de 22 ans à l’avenir prometteur, lauréat l’an passé d’une étape du Tour d’Italie) et le succès, au sprint, de Fabio Jakobsen. "J’ai dû me débrouiller sans Morkov dans la dernière ligne droite , raconte le sprinter néerlandais. Car notre but principal était la victoire au classement général et nous avions décidé d’utiliser Michaël pour aider Schmid dans le kilomètre en or." Celui qui a tant fait parler sur cette dernière étape!