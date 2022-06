Thiam dans la fournaise parisienne

Depuis lors, des douleurs au dos se sont rappelées à elle mais le problème semble sous contrôle. Le fait que Nafi réponde présent, quelques jours après un concours de longueur à Leiden, est plutôt bon signe. Reste à voir de quoi elle sera déjà capable, après à peine l’un ou l’autre entraînement sur élan complet, face à des spécialistes de l’exercice telles Mahuchikh ou Levchenko.

" Elle peut franchir au moins 1,90m ", dit son entraîneur, Roger Lespagnard, tandis que l’athlète veut, avant tout, " s’amuser ".

Reste que les conditions ne seront pas très "fun" puisque son concours, qui débutera à 19h30, se déroulera sous un soleil de plomb, par 34°C au moins, et avec une qualité d’air très médiocre. Gageons que les vestes réfrigérantes qui ont servi aux JO pourraient être utiles.

Quatre autres athlètes belges tenteront de tirer leur épingle du jeu dans ce contexte caniculaire. Kevin Borlée, fort de son meilleur chrono depuis près de quatre ans avec 45’’12 à Berne, veut profiter d’un 400m rapide où Matthew Hudson-Smith pourrait fondre sur le record d’Europe. Isaac Kimeli espère, lui, améliorer son record sur 5000m et Ben Broeders sera sans doute plus à l’aise que sous la pluie d’Oslo. Quant à Benjamin Hougardy, il disputera poids, longueur et haies, un triathlon concocté pour son pote Kevin Mayer.

Dylan Borlée à Madrid

Un meeting est également programmé à Madrid, ce samedi. Sur 400m, Dylan Borlée, auteur d’un beau record personnel en 45’’18, mardi, à Berne, va tenter de faire encore mieux. Michael Obasuyi (110m haies), Hanne Claes (400m haies), Anne Zagré (100m haies) et Imke Vervaet (200m) en seront aussi.