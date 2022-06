Philippe Gilbert sera bien au Tour de France

Le souhait de Philippe Gilbert a été exaucé : il prendra le départ du Tour de France le 1er juillet prochain ! Le Remoucastrien fait en effet partie d’une première sélection de six coureurs arrêtée par son équipe, Lotto-Soudal. Il est certain d’être de la partie, comme Caleb Ewan, Tim Wellens, Andreas Kron, Florian Vermeersch et Brent Van Moer. Il reste trois places à pourvoir au sein de la formation belge.