Cinq Belges aux Mondiaux de natation

Signe du creux dans lequel se trouve la natation belge, il n’y aura que cinq représentants lors des Mondiaux de Budapest qui s’ouvrent ce samedi : quatre en bassin (Louis Croenen, Valentine Dumont, Florine Gaspard et Fleur Vermeiren) et un en eau libre (Logan Vanhuys). C’est beaucoup moins qu’en 2019 où la délégation belge, bien renforcée il est vrai par la présence de deux équipes de relais, comptait onze membres. Mais depuis, on le sait, Pieter Timmers, Kimberly Buys et Fanny Lecluyse ont mis un terme à leur carrière et le véritable renouveau se fait encore attendre.