Philipsen gagne un sprint royal

C’était écrit. La victoire de la deuxième étape du Tour de Belgique, de Beveren à Knokke-Heist, est bel et bien tombée à l’issue d’un sprint massif. Finalement, c’est Jasper Philipsen qui s’est montré le plus adroit sur le tremplin final de 50 mètres. L’Anversois a devancé, dans l’ordre, Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), vainqueur la veille et toujours porteur du maillot bleu de leader, et Arnaud De Lie (Lotto-Soudal). Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) a dû, lui, se contenter de la septième place. "Je voulais cette étape, je l’avais cochée. Je suis d’autant plus fier de moi que la concurrence était relevée, assura Philipsen. J’aurai moins de pression pour l’arrivée de dimanche, où je tenterai ma chance." Le coureur de 24 ans a signé son 4esuccès de la saison, le 18ede sa carrière.